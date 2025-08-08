Посол Нидерландов Дорхаут провел встречу с Кривоносом. Обсудили ситуацию в НАБУ. ФОТОрепортаж

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут провел встречу с директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, информирует Цензор.НЕТ.

Они обсудили усилия Украины в борьбе с коррупцией и текущую ситуацию в Бюро. Во встрече также приняла участие заместитель директора НАБУ Полина Лысенко.

"Стороны обсудили приоритеты в работе НАБУ, актуальные вызовы и важную роль НАБУ в продвижении Украины на пути в ЕС.

Посол приветствовал восстановление институциональной независимости НАБУ и заверил в неизменной поддержке Нидерландами усилий Украины в борьбе с коррупцией", - отметили там.

