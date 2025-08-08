Посол Нидерландов Дорхаут провел встречу с Кривоносом. Обсудили ситуацию в НАБУ. ФОТОрепортаж
Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут провел встречу с директором НАБУ Семеном Кривоносом.
Об этом сообщила пресс-служба посольства, информирует Цензор.НЕТ.
Они обсудили усилия Украины в борьбе с коррупцией и текущую ситуацию в Бюро. Во встрече также приняла участие заместитель директора НАБУ Полина Лысенко.
"Стороны обсудили приоритеты в работе НАБУ, актуальные вызовы и важную роль НАБУ в продвижении Украины на пути в ЕС.
Посол приветствовал восстановление институциональной независимости НАБУ и заверил в неизменной поддержке Нидерландами усилий Украины в борьбе с коррупцией", - отметили там.
Але, щоб йти не від маріонеток, а від їх хозяїв, то краще міняти президента, а не його міньйонів-тимчасовиків.