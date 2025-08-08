РУС
Посол Нидерландов Дорхаут провел встречу с Кривоносом. Обсудили ситуацию в НАБУ. ФОТОрепортаж

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут провел встречу с директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, информирует Цензор.НЕТ.

Они обсудили усилия Украины в борьбе с коррупцией и текущую ситуацию в Бюро. Во встрече также приняла участие заместитель директора НАБУ Полина Лысенко.

"Стороны обсудили приоритеты в работе НАБУ, актуальные вызовы и важную роль НАБУ в продвижении Украины на пути в ЕС.

Посол приветствовал восстановление институциональной независимости НАБУ и заверил в неизменной поддержке Нидерландами усилий Украины в борьбе с коррупцией", - отметили там.

Читайте: Кривонос поддержал запрет выезда детективов НАБУ за границу во время военного положения

А можна НАБУ буде керувати не хтось від міжнародників, а самі міжнародники?
08.08.2025 16:21 Ответить
А краще СБУ, ДБР, МВС та ГПУ.

Але, щоб йти не від маріонеток, а від їх хозяїв, то краще міняти президента, а не його міньйонів-тимчасовиків.
08.08.2025 16:51 Ответить
Кривонос нічого не говорить про те що його рішення може блокувати генпрокурор згідно з законом ВРУ.
08.08.2025 16:35 Ответить
Кривонося вже отримав інструкції з 0Пи та згоду гідранта на зустріч? Чи потім побіжить доповідати і вилизувати дупу?
08.08.2025 17:16 Ответить
 
 