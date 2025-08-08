УКР
Посол Нідерландів Дорхаут провів зустріч із Кривоносом. Обговорили ситуацію в НАБУ. ФОТОрепортаж

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут провів зустріч із директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Про це повідомила пресслужба посольства, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обговорили зусилля України у боротьбі з корупцією та поточну ситуацію в Бюро. У зустрічі також взяла участь заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко.

"Сторони обговорили пріоритети в роботі НАБУ, актуальні виклики та важливу роль НАБУ у просуванні України на шляху до ЄС.

Посол привітав відновлення інституційної незалежності НАБУ та запевнив у незмінній підтримці Нідерландами зусиль України у боротьбі з корупцією", - зазначили там.

Читайте: Кривонос підтримав заборону виїзду детективів НАБУ за кордон під час воєнного стану

А можна НАБУ буде керувати не хтось від міжнародників, а самі міжнародники?
показати весь коментар
08.08.2025 16:21 Відповісти
А краще СБУ, ДБР, МВС та ГПУ.

Але, щоб йти не від маріонеток, а від їх хозяїв, то краще міняти президента, а не його міньйонів-тимчасовиків.
показати весь коментар
08.08.2025 16:51 Відповісти
Кривонос нічого не говорить про те що його рішення може блокувати генпрокурор згідно з законом ВРУ.
показати весь коментар
08.08.2025 16:35 Відповісти
Кривонося вже отримав інструкції з 0Пи та згоду гідранта на зустріч? Чи потім побіжить доповідати і вилизувати дупу?
показати весь коментар
08.08.2025 17:16 Відповісти
 
 