Посол Нідерландів Дорхаут провів зустріч із Кривоносом. Обговорили ситуацію в НАБУ. ФОТОрепортаж

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут провів зустріч із директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Про це повідомила пресслужба посольства, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обговорили зусилля України у боротьбі з корупцією та поточну ситуацію в Бюро. У зустрічі також взяла участь заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко.

"Сторони обговорили пріоритети в роботі НАБУ, актуальні виклики та важливу роль НАБУ у просуванні України на шляху до ЄС.

Посол привітав відновлення інституційної незалежності НАБУ та запевнив у незмінній підтримці Нідерландами зусиль України у боротьбі з корупцією", - зазначили там.

Читайте: Кривонос підтримав заборону виїзду детективів НАБУ за кордон під час воєнного стану









