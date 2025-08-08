Посол Нідерландів Дорхаут провів зустріч із Кривоносом. Обговорили ситуацію в НАБУ. ФОТОрепортаж
Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут провів зустріч із директором НАБУ Семеном Кривоносом.
Про це повідомила пресслужба посольства, інформує Цензор.НЕТ.
Вони обговорили зусилля України у боротьбі з корупцією та поточну ситуацію в Бюро. У зустрічі також взяла участь заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко.
"Сторони обговорили пріоритети в роботі НАБУ, актуальні виклики та важливу роль НАБУ у просуванні України на шляху до ЄС.
Посол привітав відновлення інституційної незалежності НАБУ та запевнив у незмінній підтримці Нідерландами зусиль України у боротьбі з корупцією", - зазначили там.
