Войска РФ нанесли удар по Константиновке: ранен мужчина, поврежден пункт несокрушимости, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 августа, российские войска нанесли очередные удары по городу Константиновка Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время одной из атак враг применил авиационную бомбу ФАБ-500. В результате взрыва был ранен один гражданский - работник пункта несокрушимости, работу которого организовала военная администрация на базе учебного заведения. Поврежден фасад учреждения общего среднего образования, восемь фасадов многоэтажных домов, линия электросети компании ДТЭК, газопровод и один автомобиль. Также был поврежден пункт несокрушимости, где жители громады могли подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом и бесплатно набрать очищенную воду.











Еще одна атака была осуществлена с применением FPV-дрона. Пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение здания магазина, фасада многоквартирного дома и линии электропередач.

"Вражеские обстрелы в очередной раз привели к разрушению гражданской инфраструктуры и создали угрозу жизни мирного населения", - отмечает Горбунов.