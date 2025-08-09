РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7740 посетителей онлайн
Новости Фото Удары по Константиновке
214 1

Войска РФ нанесли удар по Константиновке: ранен мужчина, поврежден пункт несокрушимости, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 августа, российские войска нанесли очередные удары по городу Константиновка Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время одной из атак враг применил авиационную бомбу ФАБ-500. В результате взрыва был ранен один гражданский - работник пункта несокрушимости, работу которого организовала военная администрация на базе учебного заведения. Поврежден фасад учреждения общего среднего образования, восемь фасадов многоэтажных домов, линия электросети компании ДТЭК, газопровод и один автомобиль. Также был поврежден пункт несокрушимости, где жители громады могли подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом и бесплатно набрать очищенную воду.

Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела

Еще одна атака была осуществлена с применением FPV-дрона. Пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение здания магазина, фасада многоквартирного дома и линии электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли и 9 - ранены. Враг атаковал три района области. ФОТОрепортаж

"Вражеские обстрелы в очередной раз привели к разрушению гражданской инфраструктуры и создали угрозу жизни мирного населения", - отмечает Горбунов.

обстрел (28956) Донецкая область (10439) Краматорский район (563) Константиновка (1879)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 