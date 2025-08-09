Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли и 9 ранены. Враг атаковал три района. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Донецкой области, под ударами находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 9 августа рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Белицком ранен человек. В Покровске уничтожен частный дом.

Краматорский район

В Никольском Святогорской громады повреждена ферма. В Лимане повреждены 2 многоэтажки, 2 админздания, частный дом, инфраструктура и авто; в Коровьем Яре погиб человек, поврежден дом; в Ямполе ранен человек. В Славянске повреждены 6 частных домов, предприятие и 2 автомобиля. В Ильиновке повреждены 6 частных домов. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 89 частных домов, склад, 2 магазина, газопровод и авто.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Новохатское и Толстой и продвинулись возле шести населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Бахмутский район

В Северске 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 4 дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью Славянск снова атаковали вражеские дроны: повреждены дома и складские помещения. ВИДЕО+ФОТО

Как отмечается, всего за сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2202 человека, в том числе 147 детей.













