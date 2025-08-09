РУС
Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли и 9 ранены. Враг атаковал три района. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Донецкой области, под ударами находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 9 августа рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Белицком ранен человек. В Покровске уничтожен частный дом.

Российские обстрелы Донецкой области

Краматорский район

В Никольском Святогорской громады повреждена ферма. В Лимане повреждены 2 многоэтажки, 2 админздания, частный дом, инфраструктура и авто; в Коровьем Яре погиб человек, поврежден дом; в Ямполе ранен человек. В Славянске повреждены 6 частных домов, предприятие и 2 автомобиля. В Ильиновке повреждены 6 частных домов. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 89 частных домов, склад, 2 магазина, газопровод и авто.

Российские обстрелы Донецкой области

Бахмутский район

В Северске 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 4 дома.

Как отмечается, всего за сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2202 человека, в том числе 147 детей.

Российские обстрелы Донецкой области
Российские обстрелы Донецкой области
Российские обстрелы Донецкой области
Российские обстрелы Донецкой области
Российские обстрелы Донецкой области
Российские обстрелы Донецкой области
Российские обстрелы Донецкой области

