Ночью Славянск снова атаковали вражеские дроны: повреждены дома и складские помещения. ВИДЕО+ФОТО
Российские ударные беспилотники снова атаковали Славянск в Донецкой области ночью 9 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
""Попадание по улице Барвенковской. 4 БПЛА. Повреждены частные дома, машины, складские помещения", - отметил он.
И добавил, что обошлось без пострадавших.
