Ночью Славянск снова атаковали вражеские дроны: повреждены дома и складские помещения. ВИДЕО+ФОТО

Российские ударные беспилотники снова атаковали Славянск в Донецкой области ночью 9 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

""Попадание по улице Барвенковской. 4 БПЛА. Повреждены частные дома, машины, складские помещения", - отметил он.

И добавил, что обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Славянск

