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Новости Фото Обстрел Славянска
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Рашисты ударили дронами по гостинице и жилым домам в Славянске. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на субботу, 2 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Дрон-камикадзе типа "шахед" попал в центральную часть города. Повреждена одна из визитных карточек Славянска - гостиница "Славянск". Также повреждены близлежащие многоэтажки и общежитие", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела один человек получил ранения.

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Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

обстрел (28834) Донецкая область (10367) Краматорский район (532) Славянск (2635)


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02.08.2025 11:36 Ответить
 
 