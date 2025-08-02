Рашисты ударили дронами по гостинице и жилым домам в Славянске. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на субботу, 2 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Дрон-камикадзе типа "шахед" попал в центральную часть города. Повреждена одна из визитных карточек Славянска - гостиница "Славянск". Также повреждены близлежащие многоэтажки и общежитие", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела один человек получил ранения.

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