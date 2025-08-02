Рашисты ударили дронами по гостинице и жилым домам в Славянске. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на субботу, 2 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Дрон-камикадзе типа "шахед" попал в центральную часть города. Повреждена одна из визитных карточек Славянска - гостиница "Славянск". Также повреждены близлежащие многоэтажки и общежитие", - говорится в сообщении.
В результате российского обстрела один человек получил ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ирина #588911
показать весь комментарий02.08.2025 11:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль