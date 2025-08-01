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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: трое погибших, более 20 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огнем находились 13 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, поселок Святогоровка, села Белокузьминовка, Веселая Гора, Иванополье, Каменка, Лозовое, Рубцы, Яцковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Святогоровке Добропольской громады ранен человек.

По Доброполью Россия ударила БПЛА "Герань-2" - повреждены 5 частных домов. В Каменке FPV-дрон повредил два гражданских автомобиля.

Утром 31 июля россияне обстреляли частный сектор восточной части Покровска, сообщили в ГВА. Мужчина и женщина получили ранения. В то же время под вражеским огнем оказалась северо-восточная часть города, поврежден многоквартирный дом.

В 11:00 враг атаковал центральную часть Покровска, в результате чего ранены 2-х гражданских лиц. Около 12:00 российские оккупационные войска осуществили обстрел центральной части Покровска, в результате чего ранен 1 гражданский человек.

В 14:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел юго-западной части Покровска. В результате обстрела гражданский мужчина 1979 г.р. получил открытый перелом ноги.

Во время пребывания в Покровской громаде на выезде из г. Родинское получил ранение волонтер - мужчина 1969 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу г. Павлоград. Поврежден автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon.

Во Владимировке Шаховской громады повреждены 7 домов.

Краматорский район

В Краматорске россияне убили трех человек, еще 10 гражданских лиц получили ранения. Повреждены 30 многоквартирных домов и 13 авто. Спасательные работы продолжаются.

По Константиновке враг нанес 11 ударов - бомбой КАБ-250, дронами и артиллерией. Ранены двое жителей, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 17 частных домов, хозяйственная постройка и автомобиль.

В Лимане вражеский FPV-дрон повредил частный дом. На Лозовое Лиманской ТГ оккупанты сбросили бомбу КАБ-250, повредили частный дом и учебное заведение.

В Райгородке Николаевской громады повреждено админздание. В Славянске повреждены 3 админздания, многоэтажки и промзона.

В Иванополье в результате попадания двух бомб КАБ-250 повреждены 27 частных домов. В Белокузьминовке - один поврежденный дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2360) обстрел (28806) Донецкая область (10358) Покровск (705) Бахмутский район (564) Краматорский район (527) Покровский район (817) Северск (137) Константиновка (1865) Райгородок (6) Славянск (2633) Каменка (1) Доброполье (50) Святогоровка (3) Владимировка (8) Иванополье (24) Лиман (89) Лозовое (3)


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