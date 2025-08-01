Сутки на Донетчине: трое погибших, более 20 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огнем находились 13 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, поселок Святогоровка, села Белокузьминовка, Веселая Гора, Иванополье, Каменка, Лозовое, Рубцы, Яцковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Святогоровке Добропольской громады ранен человек.

По Доброполью Россия ударила БПЛА "Герань-2" - повреждены 5 частных домов. В Каменке FPV-дрон повредил два гражданских автомобиля.

Утром 31 июля россияне обстреляли частный сектор восточной части Покровска, сообщили в ГВА. Мужчина и женщина получили ранения. В то же время под вражеским огнем оказалась северо-восточная часть города, поврежден многоквартирный дом.

В 11:00 враг атаковал центральную часть Покровска, в результате чего ранены 2-х гражданских лиц. Около 12:00 российские оккупационные войска осуществили обстрел центральной части Покровска, в результате чего ранен 1 гражданский человек.

В 14:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел юго-западной части Покровска. В результате обстрела гражданский мужчина 1979 г.р. получил открытый перелом ноги.

Во время пребывания в Покровской громаде на выезде из г. Родинское получил ранение волонтер - мужчина 1969 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу г. Павлоград. Поврежден автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon.

Во Владимировке Шаховской громады повреждены 7 домов.

Краматорский район

В Краматорске россияне убили трех человек, еще 10 гражданских лиц получили ранения. Повреждены 30 многоквартирных домов и 13 авто. Спасательные работы продолжаются.

По Константиновке враг нанес 11 ударов - бомбой КАБ-250, дронами и артиллерией. Ранены двое жителей, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 17 частных домов, хозяйственная постройка и автомобиль.

В Лимане вражеский FPV-дрон повредил частный дом. На Лозовое Лиманской ТГ оккупанты сбросили бомбу КАБ-250, повредили частный дом и учебное заведение.

В Райгородке Николаевской громады повреждено админздание. В Славянске повреждены 3 админздания, многоэтажки и промзона.

В Иванополье в результате попадания двух бомб КАБ-250 повреждены 27 частных домов. В Белокузьминовке - один поврежденный дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома.

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