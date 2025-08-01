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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: троє загиблих, понад 20 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, селище Святогорівка, села Білокузьминівка, Весела Гора, Іванопілля, Кам’янка, Лозове, Рубці, Яцьківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади поранено людину. 

По Добропіллю Росія вдарила БПЛА "Герань-2" – пошкоджено 5 приватних осель. У Кам’янці FPV-дрон пошкодив два цивільних автомобілі.

Зранку 31 липня росіяни обстріляли приватний сектор східної частини Покровська, повідомили в МВА. Чоловік та жінка дістали поранення. Водночас під ворожим вогнем опинилась північно-східна частина міста, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Об 11:00 ворог атакував центральну частину Покровська, в результаті чого поранено 2-х цивільних осіб. Близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл центральної частини Покровськ, в результаті чого поранено цивільну особу.

О 14:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл південно-західної частини Покровська. Внаслідок обстрілу цивільний чоловік 1979 р.н. дістав відкритий перелом ноги.

Під час перебування у Покровській громаді на виїзді з м. Родинське дістав поранення волонтер – чоловік 1969 р.н. Постраждалий був доставлений до лікарні м. Павлоград. Пошкоджено автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon.

У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район

У Краматорську росіяни вбили трьох людей, ще 10 цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено 30 багатоквартирних будинків і 13 авто. Рятувальні роботи тривають.

По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів – бомбою "КАБ-250", дронами та артилерією. Поранено двох мешканців, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 17 приватних будинків, господарська споруда та автомобіль.

У Лимані ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок. На Лозове Лиманської ТГ окупанти скинули бомбу "КАБ-250", пошкодили приватну оселю та заклад освіти.

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 3 адмінбудівлі, багатоповерхівки і промзону. 

В Іванопіллі внаслідок влучання двох бомб "КАБ-250" пошкоджено 27 приватних будинків. У Білокузьминівці – один пошкоджений будинок. 

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: двоє людей загинули, 10 дістали поранення внаслідок російських атак. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (738) обстріл (30130) Донецька область (9176) Покровськ (738) Бахмутський район (568) Краматорський район (533) Покровський район (827) Сіверськ (137) Костянтинівка (398) Райгородок (6) Слов’янськ (661) Кам’янка (1) Добропілля (51) Святогорівка (2) Володимирівка (8) Іванопілля (24) Лиман (89) Лозове (2)


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