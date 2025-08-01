Доба на Донеччині: троє загиблих, понад 20 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, селище Святогорівка, села Білокузьминівка, Весела Гора, Іванопілля, Кам’янка, Лозове, Рубці, Яцьківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади поранено людину.

По Добропіллю Росія вдарила БПЛА "Герань-2" – пошкоджено 5 приватних осель. У Кам’янці FPV-дрон пошкодив два цивільних автомобілі.

Зранку 31 липня росіяни обстріляли приватний сектор східної частини Покровська, повідомили в МВА. Чоловік та жінка дістали поранення. Водночас під ворожим вогнем опинилась північно-східна частина міста, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Об 11:00 ворог атакував центральну частину Покровська, в результаті чого поранено 2-х цивільних осіб. Близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл центральної частини Покровськ, в результаті чого поранено цивільну особу.

О 14:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл південно-західної частини Покровська. Внаслідок обстрілу цивільний чоловік 1979 р.н. дістав відкритий перелом ноги.

Під час перебування у Покровській громаді на виїзді з м. Родинське дістав поранення волонтер – чоловік 1969 р.н. Постраждалий був доставлений до лікарні м. Павлоград. Пошкоджено автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon.

У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район

У Краматорську росіяни вбили трьох людей, ще 10 цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено 30 багатоквартирних будинків і 13 авто. Рятувальні роботи тривають.

По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів – бомбою "КАБ-250", дронами та артилерією. Поранено двох мешканців, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 17 приватних будинків, господарська споруда та автомобіль.

У Лимані ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок. На Лозове Лиманської ТГ окупанти скинули бомбу "КАБ-250", пошкодили приватну оселю та заклад освіти.

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 3 адмінбудівлі, багатоповерхівки і промзону.

В Іванопіллі внаслідок влучання двох бомб "КАБ-250" пошкоджено 27 приватних будинків. У Білокузьминівці – один пошкоджений будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

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