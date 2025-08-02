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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Рашисти вдарили дронами по готелю та житлових будинках у Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 2 серпня, російські загарбники вчергове обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.  

"Дрон-камікадзе типу "шахед" влучив у центральну частину міста. Пошкоджено одну з візитівок Словʼянська — готель "Словʼянськ". Також постраждали прилеглі багатоповерхівки та гуртожиток", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу одна людина дістала поранення.

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Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

обстріл (30157) Донецька область (9185) Краматорський район (538) Слов’янськ (663)


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02.08.2025 11:36 Відповісти
 
 