Рашисти вдарили дронами по готелю та житлових будинках у Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на суботу, 2 серпня, російські загарбники вчергове обстріляли Слов'янськ Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.
"Дрон-камікадзе типу "шахед" влучив у центральну частину міста. Пошкоджено одну з візитівок Словʼянська — готель "Словʼянськ". Також постраждали прилеглі багатоповерхівки та гуртожиток", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російського обстрілу одна людина дістала поранення.
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Ирина #588911
показати весь коментар02.08.2025 11:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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