Рашисти вдарили дронами по готелю та житлових будинках у Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 2 серпня, російські загарбники вчергове обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.

"Дрон-камікадзе типу "шахед" влучив у центральну частину міста. Пошкоджено одну з візитівок Словʼянська — готель "Словʼянськ". Також постраждали прилеглі багатоповерхівки та гуртожиток", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу одна людина дістала поранення.

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