Вночі Слов’янськ знову атакували ворожі дрони: пошкоджено будинки та складські приміщення. ВІДЕО+ФОТО

Російські ударні безпілотники знову атакували Слов'янськ на Донеччині вночі 9 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

""Влучання по вулиці Барвінківській. 4 БПЛА. Пошкоджено приватні будинки, машини, складські приміщення", - зазначив він.

Та додав, що обійшлося без постраждалих.

