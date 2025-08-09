Вночі Слов’янськ знову атакували ворожі дрони: пошкоджено будинки та складські приміщення. ВІДЕО+ФОТО
Російські ударні безпілотники знову атакували Слов'янськ на Донеччині вночі 9 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
""Влучання по вулиці Барвінківській. 4 БПЛА. Пошкоджено приватні будинки, машини, складські приміщення", - зазначив він.
Та додав, що обійшлося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль