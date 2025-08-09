УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10659 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Слов’янська
191 0

Вночі Слов’янськ знову атакували ворожі дрони: пошкоджено будинки та складські приміщення. ВІДЕО+ФОТО

Російські ударні безпілотники знову атакували Слов'янськ на Донеччині вночі 9 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

""Влучання по вулиці Барвінківській. 4 БПЛА. Пошкоджено приватні будинки, машини, складські приміщення", - зазначив він.

Та додав, що обійшлося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили дронами по готелю та житлових будинках у Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог атакував Слов’янськ

Автор: 

безпілотник (4680) обстріл (30264) Донецька область (9246) Краматорський район (567) Слов’янськ (667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 