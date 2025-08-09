Рашисты оккупировали Новохатское и Толстой и продвинулись возле шести населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области и продвинулись еще в ряде.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве и возле четырех сел на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ