Рашисты оккупировали Новохатское и Толстой и продвинулись возле шести населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области и продвинулись еще в ряде.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", - сказано в сообщении.
про-сирський, це ж міні бліц кріг Гудеріана, але вже на моциках та інших дриндулетах !!!!
твою про-сирську дівізію !
обвал фронту !
курва !
.
Був Залужний, темпи просування рашистів були мінімальні.
Це комусь не сподобалось.
Зняли Залужного поставили Сирського.
Темпи просування рашистів різко зросли.
Як підсумок діяльності Сирського , майбутній ультиматум Україні по виводу військ з Донецької області.
Не зря же Трамп сказав що у Зелі не має карт.
Малось на увазі, що ти і так здаш всю Донецьку область в ході війни, бо головнокомандувач ЗСУ нікчема або навіть зрадник і пвдігрує пуйлу.
"оцените красоту игры!"
..
.