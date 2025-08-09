РУС
Рашисты оккупировали Новохатское и Толстой и продвинулись возле шести населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области и продвинулись еще в ряде.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", - сказано в сообщении.

карты

карты

карты

карты

карты

карты

карты

Смотрите также: Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве и возле четырех сел на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ

Донецкая область (10428) Торецк (533) Бахмутский район (576) Волновахский район (336) Верхнекаменское (3) Новоспасское (1) Зеленый Гай (6) Толстой (5) Воскресенка (9) Новохатское (6)


Топ комментарии
+11
+9
Може це така була задумана геополітична стратегія.
Був Залужний, темпи просування рашистів були мінімальні.
Це комусь не сподобалось.
Зняли Залужного поставили Сирського.
Темпи просування рашистів різко зросли.
Як підсумок діяльності Сирського , майбутній ультиматум Україні по виводу військ з Донецької області.
Не зря же Трамп сказав що у Зелі не має карт.
Малось на увазі, що ти і так здаш всю Донецьку область в ході війни, бо головнокомандувач ЗСУ нікчема або навіть зрадник і пвдігрує пуйлу.
показать весь комментарий
09.08.2025 02:12 Ответить
+5
Влада все робить ,щоб здати Україну путіну і виконати договорняк Яле це ж підло --говорити патріотичні слова,а робити все,щоб потихому здавати наші землі. Тільки ПОВНИЙ дурень не бачить -що іде зрада на всіх напрямках існування України Інородці ніколи не вважали Україну своєю Батьківщиною.
показать весь комментарий
09.08.2025 06:33 Ответить
подивіться на ці червоні стріли по дорогах та посадках !!!!

про-сирський, це ж міні бліц кріг Гудеріана, але вже на моциках та інших дриндулетах !!!!

твою про-сирську дівізію !
обвал фронту !

курва !

показать весь комментарий
09.08.2025 02:04 Ответить
виходить на те, що ЗЄля з про-сирським ударними темпами здають рештки Донбасу, щоб не показати, що вони не добровільно його віддають буйлу

"оцените красоту игры!"

..

.
показать весь комментарий
09.08.2025 02:45 Ответить
Мабуть тактика фігова. Ясно що тактики крім сидіти в обороні нема.
показать весь комментарий
09.08.2025 03:38 Ответить
Як на мене - в умовах демократії, коли масове СЗЧ і некомплект, це просто феноменальний результат - обмінувати 10-20 км2 в день в Донецькій області на 200 знищених окупантів.
показать весь комментарий
09.08.2025 04:47 Ответить
Цей феноменальний результат забезпечується першочергово насиченням підрозділів дронами не від держави а за власні кошти військовослужбовців та зі зборів громадян.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:01 Ответить
Скорее таки дилетанты если они Украине три дня давали
показать весь комментарий
09.08.2025 07:28 Ответить
Про яку допомогу ти тут лепечешь....вони дають тільки мінімум ,щоб нас не зрівняли з землею...
показать весь комментарий
09.08.2025 08:01 Ответить
Це повний провал Зеленського і його команди, які ні на що не спроможні.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:30 Ответить
Доки живий єврейський клоун і сирський, будуть здавати і здавати нашу землю. Корінь проблеми - зелена зараза!
показать весь комментарий
09.08.2025 11:22 Ответить
 
 