Рашисти окупували Новохатське і Толстой та просунулися біля шести населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники окупували два населені пункти на Донеччині та просунулись ще в низці.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку", - сказано в повідомленні.

