Рашисти окупували Новохатське і Толстой та просунулися біля шести населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники окупували два населені пункти на Донеччині та просунулись ще в низці.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку", - сказано в повідомленні.

Донецька область (9246) Торецьк (542) Бахмутський район (581) Волноваський район (337) Верхньокам’янське (3) Новоспаське (1) Зелений Гай (6) Толстой (6) Воскресенка (8) Новохатське (6)


подивіться на ці червоні стріли по дорогах та посадках !!!!

про-сирський, це ж міні бліц кріг Гудеріана, але вже на моциках та інших дриндулетах !!!!

твою про-сирську дівізію !
обвал фронту !

курва !

09.08.2025 02:04 Відповісти
Може це така була задумана геополітична стратегія.
Був Залужний, темпи просування рашистів були мінімальні.
Це комусь не сподобалось.
Зняли Залужного поставили Сирського.
Темпи просування рашистів різко зросли.
Як підсумок діяльності Сирського , майбутній ультиматум Україні по виводу військ з Донецької області.
Не зря же Трамп сказав що у Зелі не має карт.
Малось на увазі, що ти і так здаш всю Донецьку область в ході війни, бо головнокомандувач ЗСУ нікчема або навіть зрадник і пвдігрує пуйлу.
09.08.2025 02:12 Відповісти
виходить на те, що ЗЄля з про-сирським ударними темпами здають рештки Донбасу, щоб не показати, що вони не добровільно його віддають буйлу

"оцените красоту игры!"

09.08.2025 02:45 Відповісти
 
 