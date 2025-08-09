Рашисти окупували Новохатське і Толстой та просунулися біля шести населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники окупували два населені пункти на Донеччині та просунулись ще в низці.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку", - сказано в повідомленні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
про-сирський, це ж міні бліц кріг Гудеріана, але вже на моциках та інших дриндулетах !!!!
твою про-сирську дівізію !
обвал фронту !
курва !
.
Був Залужний, темпи просування рашистів були мінімальні.
Це комусь не сподобалось.
Зняли Залужного поставили Сирського.
Темпи просування рашистів різко зросли.
Як підсумок діяльності Сирського , майбутній ультиматум Україні по виводу військ з Донецької області.
Не зря же Трамп сказав що у Зелі не має карт.
Малось на увазі, що ти і так здаш всю Донецьку область в ході війни, бо головнокомандувач ЗСУ нікчема або навіть зрадник і пвдігрує пуйлу.
"оцените красоту игры!"
..
.