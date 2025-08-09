Доба на Донеччині: чотири людини загинули і 9 - поранені. Ворог атакував три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Донецької області, під ударами перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 9 серпня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Білицькому поранено людину. У Покровську знищено приватний будинок.
Краматорський район
У Микільському Святогірської громади пошкоджено ферму. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, приватний будинок, інфраструктуру і авто; у Коров'єму Яру загинула людина, пошкоджено будинок; у Ямполі поранено людину. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків, підприємство і 2 автівки. В Іллінівці пошкоджено 6 приватних будинків. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 89 приватних будинків, склад, 2 крамниці, газогін і авто.
Бахмутський район
У Сіверську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 4 будинки.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2202 людини, зокрема 147 дітей.
