Війська РФ ударили по Костянтинівці: поранено чоловіка, пошкоджено пункт незламності, ЛЕП та газопровід. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 серпня, російські війська завдали чергових ударів по місту Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час однієї з атак ворог застосував авіаційну бомбу ФАБ-500. Внаслідок вибуху було поранено одного цивільного - працівника пункту незламності, роботу якого організувала військова адміністрація на базі закладу освіти. Пошкоджено фасад закладу загальної середньої освіти, вісім фасадів багатоповерхових будинків, лінію електромережі компанії ДТЕК, газопровід та один автомобіль. Також зазнав пошкоджень пункт незламності, де мешканці громади могли підзарядити телефони, скористатися інтернетом та безоплатно набрати очищену воду.











Ще одна атака була здійснена із застосуванням FPV-дрона. Постраждалих немає, однак зафіксовано пошкодження будівлі магазину, фасаду багатоквартирного будинку та лінії електропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: чотири людини загинули і 9 - поранені. Ворог атакував три райони області. ФОТОрепортаж

"Ворожі обстріли вкотре призвели до руйнування цивільної інфраструктури та створили загрозу життю мирного населення", - наголошує Горбунов.