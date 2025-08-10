Дроны атаковали Республику Коми в РФ: раздавались взрывы, под прицелом, предварительно, был НПЗ. ВИДЕО+ФОТО
В воскресенье, 10 августа, в городе Ухта, что в Республике Коми в России, раздавались взрывы и сирены. По предварительной информации, под атакой дронов был Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне заявляют о серии взрывов, после которых в направлении Ухтинского НПЗ отправились экстренные службы. Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ.
Также в соцсетях заявляют, что на территории предприятия возник пожар после ударов беспилотников.
Кроме этого, в городе Ухта эвакуировали посетителей торгового центра "Ярмарка", который расположен вблизи с Ухтинским НПЗ.
Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.
Стоит заметить, что от границы Украины с Россией до Ухты, расположенной в Республике Коми, расстояние в 1700 километров.
Давно у мамки з під спідниці виліз? Чи поки тепле місце вона тобі ,корзіночці, не знайшла - не вилазив?
Wasil #601001 ухілєси, ти щас смєлий - бо Покровськ далеко.
а в них всього Хвуйло
В нас Придніпровська,Змієвська,Трипільська,Бурштинська ТЕС знищені
а на бамбасє працюють,тільки води не вистачає