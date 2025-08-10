РУС
Дроны атаковали Республику Коми в РФ: раздавались взрывы, под прицелом, предварительно, был НПЗ. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье, 10 августа, в городе Ухта, что в Республике Коми в России, раздавались взрывы и сирены. По предварительной информации, под атакой дронов был Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне заявляют о серии взрывов, после которых в направлении Ухтинского НПЗ отправились экстренные службы. Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ.

Также в соцсетях заявляют, что на территории предприятия возник пожар после ударов беспилотников.

Кроме этого, в городе Ухта эвакуировали посетителей торгового центра "Ярмарка", который расположен вблизи с Ухтинским НПЗ.

Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.

Стоит заметить, что от границы Украины с Россией до Ухты, расположенной в Республике Коми, расстояние в 1700 километров.

Читайте также: Поражен Афипский НПЗ и ряд других объектов на территории РФ, - Генштаб ВСУ

Я так понял , что " Кац предлагает сдаться " (с) ?
Ух ти!
Ух ти!
Я так понял , что " Кац предлагает сдаться " (с) ?
та ні, це просто гірка правда. а здаватись нам не можно, ось в чому трагедія.
Захід нам поможе
Звісно, що переможе Україна. А такі як ти - то дійсно тільки і можуть ляпати язиком і волати, що все пропало... Якщо не можеш - то хоч тут не висирай своє диванне бачення цієї війни. Сиди тихо і просто спостерігай, бо на більше такі як ти не спроможні.
Твоя думка сцикунця мене не цікавить зовсім. А вот думку військових я то якраз і знаю. А ти сиди в хаті прибери слюну свою і не скули. Бо і так заляпав тут все своїми думками.
Чув ухілєс, поки ти три роки чілив, я втрачав здоров'я, рідних і побратимів, тому завали сопля, *****
Давно у мамки з під спідниці виліз? Чи поки тепле місце вона тобі ,корзіночці, не знайшла - не вилазив?
І що ж солдати і піхоті тобі сказали? - здаватись? Тільки не треба питання на питання - відповідь "солдата", а потім питання. Про те, що зелені довбойоби у владі не треба - це усім зрозуміло. То Кац прєдлагаєт сдатьса?
Закінчувати війну. Формувати уряд довіри. Зовнішній аудит та контроль відбудови. Розслідування військових злочинів. Формування власного ВПК.
Wasil #601001 ухілєси, ти щас смєлий - бо Покровськ далеко.
Отак тобі солдати і сказали? - Чудово. Як закінчувати війну? Не соромся, конкретно - здаватися?
зато в нас є ЗЕчорт
а в них всього Хвуйло
комякі і комячкі в ****. Інтернета нема. Коротше - війна.
ух ти! 3.13зда ухті!
І шо, разруха, як у нас? Валіть уродів. Щоб ридали.
І довго думав про нікчемність ударів по кацапських НПЗ? А парашинці також так думають?
Комі в комі
Мені здалося, чи й справді, в момент появи з бочини паливного танка фонтану безбарвної рідини, за кадром прозвучало : "вода"? Невже так кацапи тирять пальне, що вже в танки заливають воду?
І не один раз про воду. Через Ваш пост слухала кілька разів.
Це бражка...
непогано, але мо краще подабивати потрібно було ті НПЗ що поряд з Україною, щоб вони і за рік невідновили....Це якась зрада, вибачте? покусають покусають і все, через місяць воно працює знову
Чому не горить???
А вода горить? Переслухайте
1800 км, і 4 кг вибухівки!
Хоча б 40..
Ракетів нема. Ваш перзідент Зелька. Здавайте грощі Стерененку, він зробить.
Пнх.
Ви що та зовсім не палите?
а чому наші дрони ніяк не долетять до ТЕС Бамбаса???
В нас Придніпровська,Змієвська,Трипільська,Бурштинська ТЕС знищені
а на бамбасє працюють,тільки води не вистачає
евгений
