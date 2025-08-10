Дроны атаковали Республику Коми в РФ: раздавались взрывы, под прицелом, предварительно, был НПЗ. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье, 10 августа, в городе Ухта, что в Республике Коми в России, раздавались взрывы и сирены. По предварительной информации, под атакой дронов был Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне заявляют о серии взрывов, после которых в направлении Ухтинского НПЗ отправились экстренные службы. Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ.

Также в соцсетях заявляют, что на территории предприятия возник пожар после ударов беспилотников.

Кроме этого, в городе Ухта эвакуировали посетителей торгового центра "Ярмарка", который расположен вблизи с Ухтинским НПЗ.

Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.

Стоит заметить, что от границы Украины с Россией до Ухты, расположенной в Республике Коми, расстояние в 1700 километров.

