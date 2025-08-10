Дрони атакували Республіку Комі в РФ: лунали вибухи, під прицілом, попередньо, був НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 10 серпня, у місті Ухта, що в Республіці Комі в Росії лунали вибухи та сирени. За попередньою інформацією, під атакою дронів був Ухтинський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни заявляють про серію вибухів, після яких у напрямку Ухтинського НПЗ відправились екстрені служби. Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ.

Також у соцмережах заявляють, що на території підприємства виникла пожежа після ударів безпілотників.

Крім цього, в місті Ухта евакуювали відвідувачів торгового центру "Ярмарка", який розташований поблизу з Ухтинським НПЗ.

Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.

Варто зауважити, що від кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі, відстань у 1700 кілометрів.

