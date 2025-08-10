Дрони атакували Республіку Комі в РФ: лунали вибухи, під прицілом, попередньо, був НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У неділю, 10 серпня, у місті Ухта, що в Республіці Комі в Росії лунали вибухи та сирени. За попередньою інформацією, під атакою дронів був Ухтинський нафтопереробний завод.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни заявляють про серію вибухів, після яких у напрямку Ухтинського НПЗ відправились екстрені служби. Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ.
Також у соцмережах заявляють, що на території підприємства виникла пожежа після ударів безпілотників.
Крім цього, в місті Ухта евакуювали відвідувачів торгового центру "Ярмарка", який розташований поблизу з Ухтинським НПЗ.
Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.
Варто зауважити, що від кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі, відстань у 1700 кілометрів.
Давно у мамки з під спідниці виліз? Чи поки тепле місце вона тобі ,корзіночці, не знайшла - не вилазив?
Wasil #601001 ухілєси, ти щас смєлий - бо Покровськ далеко.
а в них всього Хвуйло
В нас Придніпровська,Змієвська,Трипільська,Бурштинська ТЕС знищені
а на бамбасє працюють,тільки води не вистачає