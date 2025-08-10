УКР
4 577 43

Дрони атакували Республіку Комі в РФ: лунали вибухи, під прицілом, попередньо, був НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 10 серпня, у місті Ухта, що в Республіці Комі в Росії лунали вибухи та сирени. За попередньою інформацією, під атакою дронів був Ухтинський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни заявляють про серію вибухів, після яких у напрямку Ухтинського НПЗ відправились екстрені служби. Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ.

нпз

Також у соцмережах заявляють, що на території підприємства виникла пожежа після ударів безпілотників.

Крім цього, в місті Ухта евакуювали відвідувачів торгового центру "Ярмарка", який розташований поблизу з Ухтинським НПЗ.

Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.

Варто зауважити, що від кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі, відстань у 1700 кілометрів.

Читайте також: Уражено Афіпський НПЗ та низку інших об’єктів на території РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

НПЗ (614) росія (67135) дрони (5258)


+12
Я так понял , що " Кац предлагает сдаться " (с) ?
показати весь коментар
10.08.2025 17:15 Відповісти
+11
Ух ти!
показати весь коментар
10.08.2025 17:04 Відповісти
+10
Звісно, що переможе Україна. А такі як ти - то дійсно тільки і можуть ляпати язиком і волати, що все пропало... Якщо не можеш - то хоч тут не висирай своє диванне бачення цієї війни. Сиди тихо і просто спостерігай, бо на більше такі як ти не спроможні.
показати весь коментар
10.08.2025 17:21 Відповісти
Ух ти!
показати весь коментар
10.08.2025 17:04 Відповісти
Я так понял , що " Кац предлагает сдаться " (с) ?
показати весь коментар
10.08.2025 17:15 Відповісти
та ні, це просто гірка правда. а здаватись нам не можно, ось в чому трагедія.
показати весь коментар
10.08.2025 18:01 Відповісти
Захід нам поможе
показати весь коментар
10.08.2025 17:18 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 17:45 Відповісти
Звісно, що переможе Україна. А такі як ти - то дійсно тільки і можуть ляпати язиком і волати, що все пропало... Якщо не можеш - то хоч тут не висирай своє диванне бачення цієї війни. Сиди тихо і просто спостерігай, бо на більше такі як ти не спроможні.
показати весь коментар
10.08.2025 17:21 Відповісти
Твоя думка сцикунця мене не цікавить зовсім. А вот думку військових я то якраз і знаю. А ти сиди в хаті прибери слюну свою і не скули. Бо і так заляпав тут все своїми думками.
показати весь коментар
10.08.2025 18:10 Відповісти
Чув ухілєс, поки ти три роки чілив, я втрачав здоров'я, рідних і побратимів, тому завали сопля, *****
Давно у мамки з під спідниці виліз? Чи поки тепле місце вона тобі ,корзіночці, не знайшла - не вилазив?
показати весь коментар
10.08.2025 18:26 Відповісти
І що ж солдати і піхоті тобі сказали? - здаватись? Тільки не треба питання на питання - відповідь "солдата", а потім питання. Про те, що зелені довбойоби у владі не треба - це усім зрозуміло. То Кац прєдлагаєт сдатьса?
показати весь коментар
10.08.2025 18:15 Відповісти
Закінчувати війну. Формувати уряд довіри. Зовнішній аудит та контроль відбудови. Розслідування військових злочинів. Формування власного ВПК.
Wasil #601001 ухілєси, ти щас смєлий - бо Покровськ далеко.
Wasil #601001 ухілєси, ти щас смєлий - бо Покровськ далеко.
показати весь коментар
10.08.2025 18:29 Відповісти
Отак тобі солдати і сказали? - Чудово. Як закінчувати війну? Не соромся, конкретно - здаватися?
показати весь коментар
10.08.2025 18:43 Відповісти
зато в нас є ЗЕчорт
а в них всього Хвуйло
показати весь коментар
10.08.2025 18:16 Відповісти
комякі і комячкі в ****. Інтернета нема. Коротше - війна.
показати весь коментар
10.08.2025 17:04 Відповісти
ух ти! 3.13зда ухті!
показати весь коментар
10.08.2025 17:05 Відповісти
І шо, разруха, як у нас? Валіть уродів. Щоб ридали.
показати весь коментар
10.08.2025 17:06 Відповісти
І довго думав про нікчемність ударів по кацапських НПЗ? А парашинці також так думають?
показати весь коментар
10.08.2025 17:14 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 17:16 Відповісти
Комі в комі
показати весь коментар
10.08.2025 17:21 Відповісти
Мені здалося, чи й справді, в момент появи з бочини паливного танка фонтану безбарвної рідини, за кадром прозвучало : "вода"? Невже так кацапи тирять пальне, що вже в танки заливають воду?
показати весь коментар
10.08.2025 17:27 Відповісти
І не один раз про воду. Через Ваш пост слухала кілька разів.
показати весь коментар
10.08.2025 17:55 Відповісти
Це бражка...
показати весь коментар
10.08.2025 18:08 Відповісти
Можливо, це частина технологічного процесу. Забруднена вода чекає очищення. Може вона залита для запобігання вибуху парів бо зараз літо і висока температура. Може танк очищали водою під тиском і вона залишилась для відстоювання суміші. Тобто, багато варіантів.
показати весь коментар
10.08.2025 19:42 Відповісти
непогано, але мо краще подабивати потрібно було ті НПЗ що поряд з Україною, щоб вони і за рік невідновили....Це якась зрада, вибачте? покусають покусають і все, через місяць воно працює знову
показати весь коментар
10.08.2025 17:28 Відповісти
Чому не горить???
показати весь коментар
10.08.2025 17:46 Відповісти
А вода горить? Переслухайте
показати весь коментар
10.08.2025 17:56 Відповісти
1800 км, і 4 кг вибухівки!
показати весь коментар
10.08.2025 17:47 Відповісти
Хоча б 40..
показати весь коментар
10.08.2025 17:51 Відповісти
Ракетів нема. Ваш перзідент Зелька. Здавайте грощі Стерененку, він зробить.
показати весь коментар
10.08.2025 18:00 Відповісти
Пнх.
показати весь коментар
10.08.2025 18:05 Відповісти
Ви що та зовсім не палите?
показати весь коментар
10.08.2025 18:08 Відповісти
а чому наші дрони ніяк не долетять до ТЕС Бамбаса???
В нас Придніпровська,Змієвська,Трипільська,Бурштинська ТЕС знищені
а на бамбасє працюють,тільки води не вистачає
показати весь коментар
10.08.2025 18:22 Відповісти
evgений
показати весь коментар
10.08.2025 18:28 Відповісти
 
 