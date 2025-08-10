РУС
Подразделения СБС поразили 143 оккупанта в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 9-10 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 729 уникальных целей противника.

Поражены в частности

  • 143 единицы личного состава, из которых 86 - ликвидировано;
  • 37 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;
  • 13 артиллерийских систем, 3 танка и 1 единицу бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 53 беспилотные летательные аппараты противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражена 21 точка вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-10.08) уничтожено/поражено 7082 цели, из которых 1649 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы СБС

