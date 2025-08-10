Подразделения СБС поразили 143 оккупанта в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 9-10 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 729 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены в частности
- 143 единицы личного состава, из которых 86 - ликвидировано;
- 37 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;
- 13 артиллерийских систем, 3 танка и 1 единицу бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 53 беспилотные летательные аппараты противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражена 21 точка вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-10.08) уничтожено/поражено 7082 цели, из которых 1649 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Александр Чуднивец
10.08.2025 19:56
