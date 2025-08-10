Підрозділи СБС уразили 143 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 9-10 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 729 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено зокрема
- 143 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;
- 37 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;
- 13 артилерійських систем, 3 танки та 1 одиницю бронетехніки.
"Крім того, знищено 53 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 21 точку вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–10.08) знищено/уражено 7082 цілі, з яких 1649 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
