Підрозділи СБС уразили 143 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 9-10 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 729 унікальних цілей противника.

Уражено зокрема

143 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;

37 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;

13 артилерійських систем, 3 танки та 1 одиницю бронетехніки.

"Крім того, знищено 53 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 21 точку вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–10.08) знищено/уражено 7082 цілі, з яких 1649 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.