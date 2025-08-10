УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8694 відвідувача онлайн
Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
237 1

Підрозділи СБС уразили 143 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 9-10 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 729 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

  • 143 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;
  • 37 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;
  • 13 артилерійських систем, 3 танки та 1 одиницю бронетехніки.

Читайте: Сирський провів нараду щодо розвитку СБС: Спроможності безпілотників нарощуватимуть. ФОТОрепортаж

"Крім того, знищено 53 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 21 точку вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–10.08) знищено/уражено 7082 цілі, з яких 1649 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи СБС

Автор: 

ліквідація (4328) Сили безпілотних систем (191) війна в Україні (5644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБС-черговий респект...
показати весь коментар
10.08.2025 19:56 Відповісти
 
 