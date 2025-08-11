Спрятали трех мужчин в грузовиках для переправки в Румынию: на Одесщине задержали отца и сына, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
На окраине Измаила пограничники разоблачили попытку незаконной переправки людей через государственную границу.
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время проверки двух грузовиков МАН, направлявшихся к границе с Румынией, у пограничников возникли подозрения. Внутри транспортных средств обнаружили трех мужчин из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей, спрятанных в шахтах телескопических гидроцилиндров, которые поднимают прицеп.
По данным пограничников, во время движения мужчины сидели в кабинах, но перед блокпостами перебирались в тайники. Места укрытия не имели вентиляции и представляли опасность для жизни.
Ни один из них не имел документов для законного пересечения границы. За такое "путешествие" они должны были заплатить по 8 тысяч долларов.
В отношении организаторов - отца и сына - открыто уголовное производство по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). На самих "путешественников" составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.
