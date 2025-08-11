УКР
Сховали трьох чоловіків у вантажівках для переправлення до Румунії: на Одещині затримали батька і сина, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околиці Ізмаїла прикордонники викрили спробу незаконного переправлення людей через державний кордон.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час перевірки двох вантажівок МАН, що прямували до кордону з Румунією, у прикордонників виникли підозри. Усередині транспортних засобів виявили трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей, схованих у шахтах телескопічних гідроциліндрів, які підіймають причіп.

За даними прикордонників, під час руху чоловіки сиділи у кабінах, але перед блокпостами перебиралися до схованок. Місця укриття не мали вентиляції та становили небезпеку для життя.

На Одещині затримали батька і сина, які сховали трьох чоловіків у вантажівках для переправлення до Румунії
Жоден із них не мав документів для законного перетину кордону. За таку "подорож" вони мали заплатити по 8 тисяч доларів.

Щодо організаторів - батька і сина - відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). На самих "мандрівників" складено адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму.

Попит породжує пропозиції..
11.08.2025 14:16 Відповісти
Через корупцію в лярдах сховав свого кума від набу та сап.
Ніхто нікого не затримав.
Мабуть, не така важлива справа, як у батька з сином у статті.
11.08.2025 14:17 Відповісти
Ну переїхали вони кордон до Румунії , а дальше що ? як і за що жити ? бомжувати чи красти ? Румунія не сама заможна країна щоб утримувати ухилянтів і бомжів .
11.08.2025 14:19 Відповісти
Ну оттуда в Германию или ещё куда, где пособие платят
11.08.2025 15:15 Відповісти
А папаша вже у "воєнний" прикид нарядився. Ндя. Його видали шльопки.
11.08.2025 14:20 Відповісти
Слимаковому роду нема переводу.
