Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 001 4

За $7 000 вывозил мужчин в Польшу: на "Ягодине" разоблачили проводника, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГВЗВВБ "Запад" предотвратили незаконный вывоз мужчины из Украины в пассажирском поезде.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

На "Ягодині" затримали провідника

Правоохранители установили, что 37-летний проводник поезда заграничного сообщения, житель Житомирщины, пытался наладить канал переправки военнообязанных через государственную границу. За свои "услуги" он просил 7 тысяч долларов США, планируя прятать "клиентов" в служебном купе.

Кроме того, мужчина пытался привлечь к схеме военнослужащего Госпогранслужбы, предлагая ему 5 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Во время оформления поезда в польский город Холм в пункте пропуска "Ягодин - железнодорожная станция" межведомственная группа задержала проводника и его "пассажира" - 39-летнего жителя Бердичева.

Проводнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 УК Украины, а его "клиенту" - по ч. 3 ст. 369 УКУ. Суд избрал обоим меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Автор: 

Госпогранслужба (6734) Польша (8600) уклонисты (1028)


Комментировать
навіщо їх поклали на асфальт ?
08.08.2025 15:58 Ответить
понти колотять
08.08.2025 16:10 Ответить
НадивилисА кін американських, не можуть з ролі вийти.
08.08.2025 16:19 Ответить
Правильно треба під потяг
08.08.2025 16:20 Ответить
 
 