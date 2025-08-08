За $7 000 вывозил мужчин в Польшу: на "Ягодине" разоблачили проводника, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГВЗВВБ "Запад" предотвратили незаконный вывоз мужчины из Украины в пассажирском поезде.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что 37-летний проводник поезда заграничного сообщения, житель Житомирщины, пытался наладить канал переправки военнообязанных через государственную границу. За свои "услуги" он просил 7 тысяч долларов США, планируя прятать "клиентов" в служебном купе.
Кроме того, мужчина пытался привлечь к схеме военнослужащего Госпогранслужбы, предлагая ему 5 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Во время оформления поезда в польский город Холм в пункте пропуска "Ягодин - железнодорожная станция" межведомственная группа задержала проводника и его "пассажира" - 39-летнего жителя Бердичева.
Проводнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 УК Украины, а его "клиенту" - по ч. 3 ст. 369 УКУ. Суд избрал обоим меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
