За $7 000 вивозив чоловіків до Польщі: на "Ягодині" викрили провідника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ "Захід" запобігли незаконному вивезенню чоловіка з України у пасажирському потягу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили, що 37-річний провідник поїзда закордонного сполучення, житель Житомирщини, намагався налагодити канал переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За свої "послуги" він просив 7 тисяч доларів США, плануючи переховувати "клієнтів" у службовому купе.
Крім того, чоловік намагався залучити до схеми військовослужбовця Держприкордонслужби, пропонуючи йому 5 тисяч доларів неправомірної вигоди.
Під час оформлення поїзда до польського міста Холм у пункті пропуску "Ягодин - залізнична станція" міжвідомча група затримала провідника та його "пасажира" - 39-річного мешканця Бердичева.
Провіднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 КК України, а його "клієнту" - за ч. 3 ст. 369 ККУ. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.
