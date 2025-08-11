РУС
2 645 28

Киевлянка разместила фото с нацистским флагом в соцсети. Полиция начала уголовное производство. ФОТО

Полиция Киева начала уголовное производство по факту демонстрации нацистской символики в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, вчера, во время мониторинга сети Интернет работники управления криминального анализа обнаружили публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует на фото с нацистским флагом. Указанную фотографию правонарушительница распространила на своей странице в соцсети.

нацистская символика
нацистская символика

Следователи Святошинского управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны двое иностранцев за демонстрацию нацистской символики на Печерске в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Продолжается досудебное расследование, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25985) нацизм (357) Нацполиция (16691) символика (300) флаг (944)


+4
дурканутих зеленавтів папріколу ще дакуя
11.08.2025 14:22 Ответить
+4
Це працівниця суду. Було в тєлєгє це і не заблюрене, де вона відпочиває в компанії молодих скинхедів.
11.08.2025 14:22 Ответить
+2
Василю, то добре, що клімакс минув твою матір і мине дружину.
Мені здається, це якийсь бидлячий рагулізм - приписувати клімакси, менструації, жіночі дні до якихось зашкварів.
Наприклад, коли у тебе настане чоловічий клімакс (таке є), і матимеш проблеми з простатою - то теж варто писати про те? Чи ні ? Га, дурбецало?
11.08.2025 14:30 Ответить
Чому фашики та ідіоти саме на прапор Крігсмарін дрочать?
11.08.2025 14:21 Ответить
Бо він саме ефектне виглядить + був самий популярний і частіше всього використовувався (затверджений як державний військовий 1938-1945).
11.08.2025 14:31 Ответить
11.08.2025 14:22 Ответить
11.08.2025 14:22 Ответить
Чомусь соромляться писати, де ця дурепа працює.
11.08.2025 14:23 Ответить
В позаробочий час то її особиста справа чим вона там займається, звісно. Але більше мене турбує, що здорові бугаї поліцейські сидять і заліпають в інстаграмі та інших соц мережах, замість того щоби боронити державу на фронті!!!
11.08.2025 14:25 Ответить
На минулому тижні було про загибель двох поліцейських на ЛБЗ.
11.08.2025 14:27 Ответить
Як мусор десь загине так плач стоїть, скільки піхоти ВСУ і цивільних загинуло на тому тижні?
11.08.2025 14:45 Ответить
Підлога Маккартні - поновіть дані в ТЦК. Вас обов'язково попустить і проблеми поліції турбувати не будуть.
11.08.2025 14:43 Ответить
Взагалі то вони парнуху шукали, а знайшли таке...
11.08.2025 14:45 Ответить
Публічна демонстрація нацистської символіки - це вже не особиста справа. Країна повинна знати, "чим дихають" ті хто давав присягу і клявся охороняти закон і порядок у цій державі.
А щодо поліції згоден, смішно й сумно спостерігати, як 2-3-4 екіпажа здорових чоловіків з автоматами, як шуліки злітаються, щоб пов'язати худенького доходягу передпенсійного віку.
11.08.2025 14:46 Ответить
Підробляє провокаторством , за рашистські р. , щоб показувати , що. в Україні нацисти
11.08.2025 14:43 Ответить
Мені чомусь здається, що вона просто "дурепа за компанію". 23 роки, ще вітер в голові.
Та й навряд чи там такі вже ідейні нацисти згуртувалися. А от шкода іміджу держави вже реальна, тому й вирок повинен бути.
11.08.2025 14:54 Ответить
Ускладнення від клімаксу.
11.08.2025 14:26 Ответить
11.08.2025 14:30 Ответить
Ані же дєті, дайте їм хоть щось підзаробити. Не буряки ж сапати.
11.08.2025 14:28 Ответить
ця пізлодка з вухами ...за поребник її нах...
11.08.2025 14:36 Ответить
Зразу треба взяти пальці відрубати щоб більше нічого не могла держати!
11.08.2025 14:36 Ответить
Це все від елементарного слабоумства та неосвіченому.Таке тупе бидло і голосувало за zepreza
11.08.2025 14:36 Ответить
Хотіла б я пацанчиків красівих зустріти в цим є₴учем турпоході (с) Митець
11.08.2025 14:38 Ответить
Смешно до слез! Хотел разместить фото пирса в Сопоте в 2024 году. Киношники забыли поснимать такие же флаги после сьемок! И ничего, никакой истерике в прессе, туристы ходили фоткались ).
11.08.2025 14:46 Ответить
А у США це дозволено. Ось у чому різниця між Штатами та Європою і ось чому Венс казав, що у Європи проблеми з свободою слова. І ось чому Трамп не вважає Україну другом.
11.08.2025 14:47 Ответить
Венс так сказал, потому что он д#бил. Почти все страны Европы в рейтинге демократии выше США. Зато в США можно ходить со свастоном.
11.08.2025 14:54 Ответить
В США не совсем демократия. Так что не удивительно. Но демократия - это плохая форма правления, так что гордится Европе тут нечем. Демократия приводит к диктатуре, что и видно по безумному ограничению свобод в Европе и Англии, которое происходит прямо сейчас. (Про Украину я вообще молчу - это полудиктаторская страна, с точки зрения Венсов.)
11.08.2025 15:02 Ответить
У такий спосіб, це стерво, спонукає Українців, що її повісили, просто на клаптя цього рядна!!
Тік-Ток китайський, він же за «МИР», тому і покаже, усе дійство на гілляці!
11.08.2025 15:00 Ответить
Аж цікаво нафіга вона це зробила? Шоб у мене був нацистський прапор, я би ним не вимахував. Бо бажаючих набіжить...
11.08.2025 15:00 Ответить
 
 