Киевлянка разместила фото с нацистским флагом в соцсети. Полиция начала уголовное производство. ФОТО
Полиция Киева начала уголовное производство по факту демонстрации нацистской символики в социальных сетях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Как отмечается, вчера, во время мониторинга сети Интернет работники управления криминального анализа обнаружили публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует на фото с нацистским флагом. Указанную фотографию правонарушительница распространила на своей странице в соцсети.
Следователи Святошинского управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Продолжается досудебное расследование, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А щодо поліції згоден, смішно й сумно спостерігати, як 2-3-4 екіпажа здорових чоловіків з автоматами, як шуліки злітаються, щоб пов'язати худенького доходягу передпенсійного віку.
Та й навряд чи там такі вже ідейні нацисти згуртувалися. А от шкода іміджу держави вже реальна, тому й вирок повинен бути.
Мені здається, це якийсь бидлячий рагулізм - приписувати клімакси, менструації, жіночі дні до якихось зашкварів.
Наприклад, коли у тебе настане чоловічий клімакс (таке є), і матимеш проблеми з простатою - то теж варто писати про те? Чи ні ? Га, дурбецало?
Тік-Ток китайський, він же за «МИР», тому і покаже, усе дійство на гілляці!