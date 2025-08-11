Киевлянка разместила фото с нацистским флагом в соцсети. Полиция начала уголовное производство. ФОТО

Полиция Киева начала уголовное производство по факту демонстрации нацистской символики в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, вчера, во время мониторинга сети Интернет работники управления криминального анализа обнаружили публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует на фото с нацистским флагом. Указанную фотографию правонарушительница распространила на своей странице в соцсети.





Следователи Святошинского управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство. Продолжается досудебное расследование, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.