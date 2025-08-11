Киянка розмістила фото з нацистським прапором у соцмережі. Поліція розпочала кримінальне провадження. ФОТО

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки у соціальних мережах.

Як зазначається, вчора, під час моніторингу мережі "Інтернет" працівники управління кримінального аналізу виявили публікацію, на якій 23-річна киянка позує на фото з нацистським прапором. Вказану світлину правопорушниця поширила на своїй сторінці у соцмережі.





Слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Триває досудове розслідування, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.