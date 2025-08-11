УКР
Киянка розмістила фото з нацистським прапором у соцмережі. Поліція розпочала кримінальне провадження. ФОТО

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки у соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, вчора, під час моніторингу мережі "Інтернет" працівники управління кримінального аналізу виявили публікацію, на якій 23-річна киянка позує на фото з нацистським прапором. Вказану світлину правопорушниця поширила на своїй сторінці у соцмережі.

нацистська символіка
нацистська символіка

Слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Триває досудове розслідування, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київ (20010) нацизм (158) Нацполіція (15416) символіка (190) прапор (492)


+7
Це працівниця суду. Було в тєлєгє це і не заблюрене, де вона відпочиває в компанії молодих скинхедів.
11.08.2025 14:22 Відповісти
+6
дурканутих зеленавтів папріколу ще дакуя
11.08.2025 14:22 Відповісти
+5
ця пізлодка з вухами ...за поребник її нах...
11.08.2025 14:36 Відповісти
Чому фашики та ідіоти саме на прапор Крігсмарін дрочать?
11.08.2025 14:21 Відповісти
Бо він саме ефектне виглядить + був самий популярний і частіше всього використовувався (затверджений як державний військовий 1938-1945).
11.08.2025 14:31 Відповісти
дурканутих зеленавтів папріколу ще дакуя
11.08.2025 14:22 Відповісти
Це працівниця суду. Було в тєлєгє це і не заблюрене, де вона відпочиває в компанії молодих скинхедів.
11.08.2025 14:22 Відповісти
Чомусь соромляться писати, де ця дурепа працює.
11.08.2025 14:23 Відповісти
В позаробочий час то її особиста справа чим вона там займається, звісно. Але більше мене турбує, що здорові бугаї поліцейські сидять і заліпають в інстаграмі та інших соц мережах, замість того щоби боронити державу на фронті!!!
11.08.2025 14:25 Відповісти
На минулому тижні було про загибель двох поліцейських на ЛБЗ.
11.08.2025 14:27 Відповісти
Як мусор десь загине так плач стоїть, скільки піхоти ВСУ і цивільних загинуло на тому тижні?
11.08.2025 14:45 Відповісти
Підлога Маккартні - поновіть дані в ТЦК. Вас обов'язково попустить і проблеми поліції турбувати не будуть.
11.08.2025 14:43 Відповісти
Взагалі то вони парнуху шукали, а знайшли таке...
11.08.2025 14:45 Відповісти
Публічна демонстрація нацистської символіки - це вже не особиста справа. Країна повинна знати, "чим дихають" ті хто давав присягу і клявся охороняти закон і порядок у цій державі.
А щодо поліції згоден, смішно й сумно спостерігати, як 2-3-4 екіпажа здорових чоловіків з автоматами, як шуліки злітаються, щоб пов'язати худенького доходягу передпенсійного віку.
11.08.2025 14:46 Відповісти
Підробляє провокаторством , за рашистські р. , щоб показувати , що. в Україні нацисти
11.08.2025 14:43 Відповісти
Мені чомусь здається, що вона просто "дурепа за компанію". 23 роки, ще вітер в голові.
Та й навряд чи там такі вже ідейні нацисти згуртувалися. А от шкода іміджу держави вже реальна, тому й вирок повинен бути.
11.08.2025 14:54 Відповісти
Ускладнення від клімаксу.
11.08.2025 14:26 Відповісти
Василю, то добре, що клімакс минув твою матір і мине дружину.
Мені здається, це якийсь бидлячий рагулізм - приписувати клімакси, менструації, жіночі дні до якихось зашкварів.
Наприклад, коли у тебе настане чоловічий клімакс (таке є), і матимеш проблеми з простатою - то теж варто писати про те? Чи ні ? Га, дурбецало?
11.08.2025 14:30 Відповісти
Чоловікам треба кинути справи і зосередитись на обговоренні тієї справи. Може в неї жіночий гормональний збій?😃😀😅
11.08.2025 15:19 Відповісти
Ані же дєті, дайте їм хоть щось підзаробити. Не буряки ж сапати.
11.08.2025 14:28 Відповісти
ця пізлодка з вухами ...за поребник її нах...
11.08.2025 14:36 Відповісти
Зразу треба взяти пальці відрубати щоб більше нічого не могла держати!
11.08.2025 14:36 Відповісти
Це все від елементарного слабоумства та неосвіченому.Таке тупе бидло і голосувало за zepreza
11.08.2025 14:36 Відповісти
Хотіла б я пацанчиків красівих зустріти в цим є₴учем турпоході (с) Митець
11.08.2025 14:38 Відповісти
Смешно до слез! Хотел разместить фото пирса в Сопоте в 2024 году. Киношники забыли поснимать такие же флаги после сьемок! И ничего, никакой истерике в прессе, туристы ходили фоткались ).
11.08.2025 14:46 Відповісти
А у США це дозволено. Ось у чому різниця між Штатами та Європою і ось чому Венс казав, що у Європи проблеми з свободою слова. І ось чому Трамп не вважає Україну другом.
11.08.2025 14:47 Відповісти
Венс так сказал, потому что он д#бил. Почти все страны Европы в рейтинге демократии выше США. Зато в США можно ходить со свастоном.
11.08.2025 14:54 Відповісти
В США не совсем демократия. Так что не удивительно. Но демократия - это плохая форма правления, так что гордится Европе тут нечем. Демократия приводит к диктатуре, что и видно по безумному ограничению свобод в Европе и Англии, которое происходит прямо сейчас. (Про Украину я вообще молчу - это полудиктаторская страна, с точки зрения Венсов.)
11.08.2025 15:02 Відповісти
Ви про оцього Венса пишете? Ну тоді не дивно, йому що свастика, що серп і молот - все рівно...
Збочені дурники, вони такі.
11.08.2025 15:12 Відповісти
У такий спосіб, це стерво, спонукає Українців, що її повісили, просто на клаптя цього рядна!!
Тік-Ток китайський, він же за «МИР», тому і покаже, усе дійство на гілляці!
11.08.2025 15:00 Відповісти
Аж цікаво нафіга вона це зробила? Шоб у мене був нацистський прапор, я би ним не вимахував. Бо бажаючих набіжить...
11.08.2025 15:00 Відповісти
Ага, "бажаючих".
Це як у анекдоті, де алкозавр підпалює скирду, а "погрітися" біжить все село
11.08.2025 15:14 Відповісти
Гляньте, кому цікаво, на лоти OLX з нацистською та комуністичною символікою. Їх там - сила силена, і нікому не має до цього діла.
11.08.2025 15:25 Відповісти
Совкова символіка гріє душу совкодрочерів,а німецько фашистська прям душу на ізнаку виварічаваєт.Німецькі фошізди значно менше принесли зла Україні, чим комуняцька кацапська кровава орда.
11.08.2025 15:30 Відповісти
 
 