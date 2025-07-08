Затримано двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки на Печерську у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки на столичному Печерську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Правоохоронці нагадують, що під час моніторингу мережі Інтернет виявили публікацію, на якій чоловік у футболці з нацистською символікою на вулиці демонстрував прапор зі свастикою.











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Поліцейські встановили особу порушника - ним виявився 27-річний іноземець. Як з’ясувалось у подальшому, останній перебував на вулиці разом із своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму.

"Слідчі затримали обох фігурантів в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку за їх місцем мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази - одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.