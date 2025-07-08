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Затримано двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки на Печерську у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки на столичному Печерську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Правоохоронці нагадують, що під час моніторингу мережі Інтернет виявили публікацію, на якій чоловік у футболці з нацистською символікою на вулиці демонстрував прапор зі свастикою.

демонстранти нацистської символіки
демонстранти нацистської символіки
демонстранти нацистської символіки
демонстранти нацистської символіки
демонстранти нацистської символіки

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Поліцейські встановили особу порушника - ним виявився 27-річний іноземець. Як з’ясувалось у подальшому, останній перебував на вулиці разом із своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму.

"Слідчі затримали обох фігурантів в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку за їх місцем мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази - одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19839) нацизм (153) Нацполіція (15337) прапор (490)


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Топ коментарі
+17
А яким чином ці іноземці потрапили в Україну?
Чому не вказано їх громадянство?
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08.07.2025 08:55 Відповісти
+16
І звідки це гівно до нас приїхало?
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08.07.2025 08:54 Відповісти
+15
це такий тєлєграмний заробіток для іноземних довбойобів.
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08.07.2025 08:57 Відповісти
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ЛИШЕ ! 5 років. Й чому б не закопати?
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08.07.2025 08:53 Відповісти
Так беріть лопату і ідіть закопуйте. Тільки впевнений - в жітті курку зарізати не зможете, а тут взагалі калюжу зробите. Якийсь дитячий садок в коментарях - у нас за вбивство нікого не закопують
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08.07.2025 08:58 Відповісти
Дуже люблю розумні коментарі! Підвозь, закопаю.
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08.07.2025 09:02 Відповісти
Закопайте когось більш вагомого в кримінальній ієрархії України
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08.07.2025 09:03 Відповісти
Та без проблем. Підвозьте.
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08.07.2025 09:06 Відповісти
І звідки це гівно до нас приїхало?
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08.07.2025 08:54 Відповісти
це актори пуйла. дескридиація України - вже кремлівські помийки крутять цих вилупків по всьому світу.
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08.07.2025 09:10 Відповісти
А яким чином ці іноземці потрапили в Україну?
Чому не вказано їх громадянство?
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08.07.2025 08:55 Відповісти
через кордон.
Скоріш за все громадянство подвійне - молдовське та російське. Можливо ще пемеерівський аусвайс.
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08.07.2025 09:02 Відповісти
Міграційна мафія "працює". Під час війни різко зростає (за хабарі) чисельність мусульман в Україні. Важко уявити як зміниться етнічний склад населення України після війни.
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08.07.2025 09:18 Відповісти
це такий тєлєграмний заробіток для іноземних довбойобів.
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08.07.2025 08:57 Відповісти
А що ж Кротевич, Бутусов та Кухарчук роблять в Телеграмі? 🤔
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08.07.2025 08:59 Відповісти
а вони іноземці?
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08.07.2025 09:03 Відповісти
Так ви ж самі писали, що в Тєлєгє сидять убогіє та ждуни
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08.07.2025 09:05 Відповісти
саме так. І ще вся СБУ, щоб іх ловить, бо вони отримують за кожного затриманого премії, ну і ще Кротевич, Бутусов, Кухарчук, які сподівються що їх канали виправлять довбойобів.
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08.07.2025 09:10 Відповісти
З вами все зрозуміло Кротевич і Бутусов просто ведуть свої канали, тому що це зручна платформа і чхати вони хотіли на чиюсь думку, а вплив РФ на Тєлєгу - це просто абстрактна нічим не доведена інформація. Даю наколку - пошта Gmail теж анонімна
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08.07.2025 09:15 Відповісти
я у Кротевича і Бутусова щодо тєлєграма інтерв'ю не брав. тому їх мотивації не знаю.
Ваша думка про рф, тєлєгу і можливо путіна з великої літери ілюструє справжній стан вашої підсвідомості.
А заспокоювати себе ви маєте повне право. Можете хоть аднакласнікамі користуватись. Це ваше невід'ємне право.
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08.07.2025 09:29 Відповісти
Ну я коли пишу дописи, використовую правила українського правопису і мені якось фіолетово на думку місцевих патріотів, які в кожному бачать "агєнта ФСБ" Ще Т9 може виправляти слова Соцмережі мені не цікаві - мене там немає. А використання месенджерів - це взагалі справа кожної людини. Кротевич і Бутусов такої самої думки

PS. Слава Богу, що ми ще поки що не дожили до часів, коли при прийомі на роботу тебе запитують, якими месенджерами користуєшся і коли я отримував державні нагороди - дякувати Богу - ніхто не питав, де я там сиджу чи не сиджу

PPS. До вас я добре відношуся - ви розумна людина
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08.07.2025 09:35 Відповісти
Приїхали на замовлення підарів, для того щоб відзняти як хФашисти по Київу гуляють.
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08.07.2025 09:04 Відповісти
абсолютно вірно. кремлівські помийки вже оргазмують.
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08.07.2025 09:11 Відповісти
Любителі гострого?
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08.07.2025 09:07 Відповісти
Коли почнуть затримувати колишних комуністов, регіоналів, та посадовців, яки залишили Україну без зброї?
Хоч би не ганьбилися - показують це затримання , як велике досягнення.
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08.07.2025 09:07 Відповісти
Банальна провокація. Скоріш за все скоро ми побачимо ці фото у різних ЗМІ з воланням по "нацизм в Україні".
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08.07.2025 09:09 Відповісти
тут, аби нормальна влада, можна зіграти чудову партію. Посадити цих вилупків перед камерами і змусити сказати правду, що прислав їх кремль з нацистською символікою, для пропаганди фашизму та дескридитації України!
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08.07.2025 09:15 Відповісти
Ці люди(точно москалі,але не громадяни рашки) вільно пересувалися Печерськом,центр Києва,ніхто навіть не викликав поліцію.Ось такі на Печерську живуть російскомовні ждуни.На Печерську дуже рідко почуєшь українську мову.Така там живе "еліта".Тільки в закладах обслуговування.♥️🇺🇦♥️
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08.07.2025 09:21 Відповісти
Спецоперація нквс , абсолютна їх риса ...
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08.07.2025 09:25 Відповісти
А що за така могутня "іноземна" держава,що ЗМІ навіть не можуть її назвати? Чому така таємність? Може,як в раше неможна Чечню згадувати,щоб кадира не образити?? Або США??
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08.07.2025 09:26 Відповісти
СБУ мала б перевірити їх, дзвінки та месенджери
99% це замовлення і кваліфікація злочину має бути інша
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08.07.2025 09:29 Відповісти
кстати у нас в городе кто то стал опять активно разрисовывать стены свастиками... Видно что опять пошла команда и финансирование на дискредитацию Украины...
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08.07.2025 09:34 Відповісти
 
 