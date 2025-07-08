Задержаны двое иностранцев за демонстрацию нацистской символики на Печерске в Киеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция задержала двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики на столичном Печерске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Правоохранители напоминают, что во время мониторинга сети Интернет обнаружили публикацию, на которой мужчина в футболке с нацистской символикой на улице демонстрировал флаг со свастикой.











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Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 27-летний иностранец. Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима.

"Следователи задержали обоих фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обыска по их месту жительства в съемной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства - одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.