Задержаны двое иностранцев за демонстрацию нацистской символики на Печерске в Киеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полиция задержала двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики на столичном Печерске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Правоохранители напоминают, что во время мониторинга сети Интернет обнаружили публикацию, на которой мужчина в футболке с нацистской символикой на улице демонстрировал флаг со свастикой.
Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 27-летний иностранец. Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима.
"Следователи задержали обоих фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обыска по их месту жительства в съемной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства - одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима", - отметили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Я не про всіх, зрозуміло! Є і освічені, і талановиті, але статистика, на жаль, не на їх користь.
Чому не вказано їх громадянство?
Скоріш за все громадянство подвійне - молдовське та російське. Можливо ще пемеерівський аусвайс.
Ваша думка про рф, тєлєгу і можливо путіна з великої літери ілюструє справжній стан вашої підсвідомості.
А заспокоювати себе ви маєте повне право. Можете хоть аднакласнікамі користуватись. Це ваше невід'ємне право.
PS. Слава Богу, що ми ще поки що не дожили до часів, коли при прийомі на роботу тебе запитують, якими месенджерами користуєшся і коли я отримував державні нагороди - дякувати Богу - ніхто не питав, де я там сиджу чи не сиджу
PPS. До вас я добре відношуся - ви розумна людина
Як ви до мене відноситесь - чесно кажучі, мені індеферентно.
Хоч би не ганьбилися - показують це затримання , як велике досягнення.
99% це замовлення і кваліфікація злочину має бути інша
І головне показати російським тупим малолєткам зрежисований відосик.
Там кожний майже у вк. вірить що в Києві нацисти марширують
https://ghall.com.ua/2016/02/01/na-okkupyrovannyih-terrytoryyah-protsvetaet-pravoslavnyij-fashyzm/ На оккупированных территориях процветает православный фашизм