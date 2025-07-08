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Задержаны двое иностранцев за демонстрацию нацистской символики на Печерске в Киеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция задержала двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики на столичном Печерске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Правоохранители напоминают, что во время мониторинга сети Интернет обнаружили публикацию, на которой мужчина в футболке с нацистской символикой на улице демонстрировал флаг со свастикой.

демонстранты с нацистской символикой
демонстранты с нацистской символикой
демонстранты с нацистской символикой
демонстранты с нацистской символикой
демонстранты с нацистской символикой

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Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 27-летний иностранец. Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима.

"Следователи задержали обоих фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обыска по их месту жительства в съемной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства - одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25835) нацизм (353) Нацполиция (16619) флаг (942)


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Топ комментарии
+32
І звідки це гівно до нас приїхало?
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08.07.2025 08:54 Ответить
+31
А яким чином ці іноземці потрапили в Україну?
Чому не вказано їх громадянство?
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08.07.2025 08:55 Ответить
+29
це такий тєлєграмний заробіток для іноземних довбойобів.
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08.07.2025 08:57 Ответить
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ЛИШЕ ! 5 років. Й чому б не закопати?
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08.07.2025 08:53 Ответить
Так беріть лопату і ідіть закопуйте. Тільки впевнений - в жітті курку зарізати не зможете, а тут взагалі калюжу зробите. Якийсь дитячий садок в коментарях - у нас за вбивство нікого не закопують
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08.07.2025 08:58 Ответить
Дуже люблю розумні коментарі! Підвозь, закопаю.
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08.07.2025 09:02 Ответить
Закопайте когось більш вагомого в кримінальній ієрархії України
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08.07.2025 09:03 Ответить
Та без проблем. Підвозьте.
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08.07.2025 09:06 Ответить
Альо навіщо їм харі , замальовуєте ? І які самє " іноземці" ? кацапи ! ? ? Кривава війна , а ви ( зевиродки) тільки патріотів , без суда і слідства звинувачуєте в вигаданих злочинах, як Ріфмастера, Кузьменко, , полковника Червінського, Генерала Марченко, генерала Кривоноса, а таких зрадників , як Баканов кришуетє ……………
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08.07.2025 09:47 Ответить
Поки їхній юридичний статус - "підозрювані", тобто, їхня вина в суді ще не доведена. Так що, наберіться терпіння і чекайте.
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08.07.2025 10:30 Ответить
І звідки це гівно до нас приїхало?
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08.07.2025 08:54 Ответить
це актори пуйла. дескридиація України - вже кремлівські помийки крутять цих вилупків по всьому світу.
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08.07.2025 09:10 Ответить
То, мабуть, "казадойчі" - російські німці. Громадянство вони отримують автоматично, а мізки там не просто рашистські, а тим рашизмом наскрізь просякнуті, бо люди з найглухіших кутів і найпростіших сімей - майже без освіти і виховання, та ще й з спадковим алкоголізмом, і в Нимеччині вони теж ніхто - вдень у кращому випадку за кермом трактора, чи болванки пиляють, а ввечері пляшка горілки та російське телебачення.

Я не про всіх, зрозуміло! Є і освічені, і талановиті, але статистика, на жаль, не на їх користь.
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08.07.2025 10:08 Ответить
А яким чином ці іноземці потрапили в Україну?
Чому не вказано їх громадянство?
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08.07.2025 08:55 Ответить
через кордон.
Скоріш за все громадянство подвійне - молдовське та російське. Можливо ще пемеерівський аусвайс.
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08.07.2025 09:02 Ответить
це такий тєлєграмний заробіток для іноземних довбойобів.
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08.07.2025 08:57 Ответить
А що ж Кротевич, Бутусов та Кухарчук роблять в Телеграмі? 🤔
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08.07.2025 08:59 Ответить
а вони іноземці?
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08.07.2025 09:03 Ответить
Так ви ж самі писали, що в Тєлєгє сидять убогіє та ждуни
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08.07.2025 09:05 Ответить
саме так. І ще вся СБУ, щоб іх ловить, бо вони отримують за кожного затриманого премії, ну і ще Кротевич, Бутусов, Кухарчук, які сподівються що їх канали виправлять довбойобів.
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08.07.2025 09:10 Ответить
З вами все зрозуміло Кротевич і Бутусов просто ведуть свої канали, тому що це зручна платформа і чхати вони хотіли на чиюсь думку, а вплив РФ на Тєлєгу - це просто абстрактна нічим не доведена інформація. Даю наколку - пошта Gmail теж анонімна
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08.07.2025 09:15 Ответить
я у Кротевича і Бутусова щодо тєлєграма інтерв'ю не брав. тому їх мотивації не знаю.
Ваша думка про рф, тєлєгу і можливо путіна з великої літери ілюструє справжній стан вашої підсвідомості.
А заспокоювати себе ви маєте повне право. Можете хоть аднакласнікамі користуватись. Це ваше невід'ємне право.
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08.07.2025 09:29 Ответить
Ну я коли пишу дописи, використовую правила українського правопису і мені якось фіолетово на думку місцевих патріотів, які в кожному бачать "агєнта ФСБ" Ще Т9 може виправляти слова Соцмережі мені не цікаві - мене там немає. А використання месенджерів - це взагалі справа кожної людини. Кротевич і Бутусов такої самої думки

PS. Слава Богу, що ми ще поки що не дожили до часів, коли при прийомі на роботу тебе запитують, якими месенджерами користуєшся і коли я отримував державні нагороди - дякувати Богу - ніхто не питав, де я там сиджу чи не сиджу

PPS. До вас я добре відношуся - ви розумна людина
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08.07.2025 09:35 Ответить
у нас достатньо демократична країна, в якій вас при прийомі на роботу ніхто не буде питати чи користуєтесь ви "аднакланікамі2 та "вкантактє", а також чи ходили ви на концерти "квартала-95" і яка у вас сексуальна орієнтація.

Як ви до мене відноситесь - чесно кажучі, мені індеферентно.
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08.07.2025 09:44 Ответить
Більше того, і не тільки в Україні. Іран довбойобів для акцій в Ізраїлі теж через Телегу наймає.
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08.07.2025 10:23 Ответить
і не тільки Іран, і не тільки в Ізраілі.
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08.07.2025 11:48 Ответить
Приїхали на замовлення підарів, для того щоб відзняти як хФашисти по Київу гуляють.
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08.07.2025 09:04 Ответить
абсолютно вірно. кремлівські помийки вже оргазмують.
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08.07.2025 09:11 Ответить
Любителі гострого?
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08.07.2025 09:07 Ответить
Коли почнуть затримувати колишних комуністов, регіоналів, та посадовців, яки залишили Україну без зброї?
Хоч би не ганьбилися - показують це затримання , як велике досягнення.
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08.07.2025 09:07 Ответить
Банальна провокація. Скоріш за все скоро ми побачимо ці фото у різних ЗМІ з воланням по "нацизм в Україні".
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08.07.2025 09:09 Ответить
тут, аби нормальна влада, можна зіграти чудову партію. Посадити цих вилупків перед камерами і змусити сказати правду, що прислав їх кремль з нацистською символікою, для пропаганди фашизму та дескридитації України!
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08.07.2025 09:15 Ответить
Ці люди(точно москалі,але не громадяни рашки) вільно пересувалися Печерськом,центр Києва,ніхто навіть не викликав поліцію.Ось такі на Печерську живуть російскомовні ждуни.На Печерську дуже рідко почуєшь українську мову.Така там живе "еліта".Тільки в закладах обслуговування.♥️🇺🇦♥️
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08.07.2025 09:21 Ответить
Спецоперація нквс , абсолютна їх риса ...
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08.07.2025 09:25 Ответить
А що за така могутня "іноземна" держава,що ЗМІ навіть не можуть її назвати? Чому така таємність? Може,як в раше неможна Чечню згадувати,щоб кадира не образити?? Або США??
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08.07.2025 09:26 Ответить
СБУ мала б перевірити їх, дзвінки та месенджери
99% це замовлення і кваліфікація злочину має бути інша
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08.07.2025 09:29 Ответить
кстати у нас в городе кто то стал опять активно разрисовывать стены свастиками... Видно что опять пошла команда и финансирование на дискредитацию Украины...
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08.07.2025 09:34 Ответить
не здивуюсь якщо поляки чи словаки
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08.07.2025 09:47 Ответить
На одному з фото я бачу прапор Донецької області (перевернутий) зі свастикою.

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08.07.2025 09:58 Ответить
Ну це всім ясно що провокація, проти добровольчих загонів.
І головне показати російським тупим малолєткам зрежисований відосик.
Там кожний майже у вк. вірить що в Києві нацисти марширують
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08.07.2025 10:21 Ответить
Нацисти Донбасу... Дуже смішно!
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08.07.2025 10:28 Ответить
Хоча... Не так вже це і смішно. (((

https://ghall.com.ua/2016/02/01/na-okkupyrovannyih-terrytoryyah-protsvetaet-pravoslavnyij-fashyzm/ На оккупированных территориях процветает православный фашизм
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08.07.2025 10:42 Ответить
У мене на рингтоні ;гімн Люфтваффе; стоїть. Мені п...ць?
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08.07.2025 10:02 Ответить
Вам треба ще таку обкладинку на паспорт придбати. Тоді вже точно п...ць!

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08.07.2025 10:33 Ответить
Ще не п...ць, як-що на кацапському язикє то тоді п...ць.
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08.07.2025 10:48 Ответить
Про вереск москалів. Чому вони не верещали, коли Кінчев зі своєю Алісою виходили на сцену, прикрашену трохи зміненими (замість свастики їхній логотип) прапорами нацистської Німеччини. Чи то інше?

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08.07.2025 10:26 Ответить
По заказу вышли сделать картинку про жидо-фашисто-бандеровцев.
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08.07.2025 10:59 Ответить
 
 