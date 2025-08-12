РУС
Подразделения СБС ликвидировали 78 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 625 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности

  • 131 единица личного состава, из которых 78 - ликвидировано;
  • 19 единиц автомобильной техники и 25 мотоциклов;
  • 19 артиллерийских систем и 3 танка.

Подразделения СБС поразили 143 оккупантов в течение суток.

"Кроме того, уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-11.08) уничтожено/поражено 7707 целей, из которых 1780 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация уничтожение Силы беспилотных систем война в Украине


Молодці.
12.08.2025 02:05 Ответить
Мало.
12.08.2025 02:21 Ответить
самокати щє не погано працюють...
12.08.2025 03:04 Ответить
Тепер помножте це на 3 і отримаєте кількість уражених 3,14дорів на всьому фронті. СБС вражається (знищується) кожен третій окупант.
12.08.2025 07:14 Ответить
і хто вам таке сказав?
12.08.2025 09:27 Ответить
12.08.2025 10:41 Ответить
 
 