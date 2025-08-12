Подразделения СБС ликвидировали 78 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 625 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены в частности
- 131 единица личного состава, из которых 78 - ликвидировано;
- 19 единиц автомобильной техники и 25 мотоциклов;
- 19 артиллерийских систем и 3 танка.
"Кроме того, уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-11.08) уничтожено/поражено 7707 целей, из которых 1780 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
