71 2

Підрозділи СБС ліквідували 78 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 625 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

  • 131 одиницю особового складу, з яких 78 – ліквідовано;
  • 19 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
  • 19 артилерійських систем та 3 танки.

Читайте: Підрозділи СБС уразили 143 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

"Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–11.08) знищено/уражено 7707 цілей, з яких 1780 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи підрозділів СБС

ліквідація (4332) знищення (7959) Сили безпілотних систем (192) війна в Україні (5657)


Молодці.
12.08.2025 02:05 Відповісти
Мало.
12.08.2025 02:21 Відповісти
 
 