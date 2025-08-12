Підрозділи СБС ліквідували 78 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 625 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено зокрема
- 131 одиницю особового складу, з яких 78 – ліквідовано;
- 19 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
- 19 артилерійських систем та 3 танки.
"Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–11.08) знищено/уражено 7707 цілей, з яких 1780 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Довганенко #609187
показати весь коментар12.08.2025 02:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg K #589544
показати весь коментар12.08.2025 02:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль