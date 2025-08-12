Підрозділи СБС ліквідували 78 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 625 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

131 одиницю особового складу, з яких 78 – ліквідовано;

19 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

19 артилерійських систем та 3 танки.

"Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–11.08) знищено/уражено 7707 цілей, з яких 1780 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.