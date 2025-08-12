"Фактически, весь город - под огневым контролем РФ", - репортаж Ukrainian Witness из прифронтовой Константиновки. ВИДЕО+ФОТО
Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук побывала в Константиновке - прифронтовом городе Донецкой области, который находится под угрозой окружения российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Witness.
В городе, где на начало 2022 года проживало более 78 тысяч человек, сейчас остались лишь единичные жители.
"Фактически, весь город - под огневым контролем" российских войск, которые систематически уничтожают его FPV-дронами и КАБами, - рассказывает командир 5-й штурмовой сотни 49-й ОШБ "Карпатська Січ" Игорь "White Jack".
Во время съемок репортажа съемочная группа попала под атаку дрона и пряталась в разрушенном вокзале.
"Константиновка - это, фактически, ворота в Краматорск", - отмечает военный командир, отвечая на вопрос о вероятных целях России. Он считает, что останавливаться на Донецкой области россияне не планируют.
"Жизнь в городе, фактически, парализована. Разрушена критическая инфраструктура, в частности - школа-интернат, где люди могли набирать воду. Передвижение по Константиновке возможно только с 11 по 15 часов. Местный житель Сергей, которого съемочная группа встретила в городе, рассказывает, что вся молодежь выехала, осталось только старшее население. Некоторые не эвакуируются из-за страха мародерства", - говорится в репортаже.
Полный репортаж доступен на YouTube-канале Ukrainian Witness.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну не можна погано думати про росію. Про Україну - справа принципу.
так як при ньому і його
балагані у ВР , нам не виграти війни !!