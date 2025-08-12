"Фактически, весь город - под огневым контролем РФ", - репортаж Ukrainian Witness из прифронтовой Константиновки. ВИДЕО+ФОТО

Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук побывала в Константиновке - прифронтовом городе Донецкой области, который находится под угрозой окружения российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Witness.

В городе, где на начало 2022 года проживало более 78 тысяч человек, сейчас остались лишь единичные жители.

"Фактически, весь город - под огневым контролем" российских войск, которые систематически уничтожают его FPV-дронами и КАБами, - рассказывает командир 5-й штурмовой сотни 49-й ОШБ "Карпатська Січ" Игорь "White Jack".

Во время съемок репортажа съемочная группа попала под атаку дрона и пряталась в разрушенном вокзале.

"Константиновка - это, фактически, ворота в Краматорск", - отмечает военный командир, отвечая на вопрос о вероятных целях России. Он считает, что останавливаться на Донецкой области россияне не планируют.

"Жизнь в городе, фактически, парализована. Разрушена критическая инфраструктура, в частности - школа-интернат, где люди могли набирать воду. Передвижение по Константиновке возможно только с 11 по 15 часов. Местный житель Сергей, которого съемочная группа встретила в городе, рассказывает, что вся молодежь выехала, осталось только старшее население. Некоторые не эвакуируются из-за страха мародерства", - говорится в репортаже.

Полный репортаж доступен на YouTube-канале Ukrainian Witness.