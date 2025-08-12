РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11451 посетитель онлайн
Новости Фото
3 382 14

"Фактически, весь город - под огневым контролем РФ", - репортаж Ukrainian Witness из прифронтовой Константиновки. ВИДЕО+ФОТО

Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук побывала в Константиновке - прифронтовом городе Донецкой области, который находится под угрозой окружения российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Witness.

В городе, где на начало 2022 года проживало более 78 тысяч человек, сейчас остались лишь единичные жители.

"Фактически, весь город - под огневым контролем" российских войск, которые систематически уничтожают его FPV-дронами и КАБами, - рассказывает командир 5-й штурмовой сотни 49-й ОШБ "Карпатська Січ" Игорь "White Jack".

Во время съемок репортажа съемочная группа попала под атаку дрона и пряталась в разрушенном вокзале.

"Константиновка - это, фактически, ворота в Краматорск", - отмечает военный командир, отвечая на вопрос о вероятных целях России. Он считает, что останавливаться на Донецкой области россияне не планируют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из артиллерии Константиновку: пострадали два человека, повреждены дома

Руины Константиновки
Руины Константиновки
Руины Константиновки
Руины Константиновки
Руины Константиновки

"Жизнь в городе, фактически, парализована. Разрушена критическая инфраструктура, в частности - школа-интернат, где люди могли набирать воду. Передвижение по Константиновке возможно только с 11 по 15 часов. Местный житель Сергей, которого съемочная группа встретила в городе, рассказывает, что вся молодежь выехала, осталось только старшее население. Некоторые не эвакуируются из-за страха мародерства", - говорится в репортаже.

Полный репортаж доступен на YouTube-канале Ukrainian Witness.

Автор: 

Донецкая область (10450) Краматорский район (568) Константиновка (1881)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
дякуемо зеленій наволочі
показать весь комментарий
12.08.2025 09:53 Ответить
+6
Зеленський повинен піти і негайно у відставку ,
так як при ньому і його
балагані у ВР , нам не виграти війни !!
показать весь комментарий
12.08.2025 10:20 Ответить
+5
це ІПСО, у Сирського все під контролем.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ІПСО, у Сирського все під контролем.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:49 Ответить
Чому тільки у сирського? У Боневтіка Потужно-Брехливого на марафоні ми ось-ось переможемо ворога, не віддамо ні клаптика землі і вийдемо на кордони 1991 року.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:25 Ответить
дякуемо зеленій наволочі
показать весь комментарий
12.08.2025 09:53 Ответить
***** не хочеш подякувати?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:20 Ответить
Пуйлу розчистив дорогу до Костянтинівки і Покровська та інших міст якраз Боневтік Потужно-Брехливий і його Офіс Президента, укомплектований переважно із колишніх ригів-даунбасіт, які познімали міни, відвели наші війська із нормальних позицій, знищили ракетні програми і обкрадають армію по цей день, не побудувавши жодної надійної фортифікації. А про ракети, дрони, РЕБи тільки обіцяють.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:27 Ответить
Тоді за твоєю логікою ми маємо йому подякувати за відносно мирні 15-22 роки?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:34 Ответить
Коли те саме пишуть про Часів Яр і Торецьк, то це все фігня.
Ну не можна погано думати про росію. Про Україну - справа принципу.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:04 Ответить
Зате ми не стріляємо по рашистських містах. Тому що ми не такі. Да, ми не такі тому нас нагинають і ми програємо. І минетакі скоро будемо всі в концтаборах рашистів а рашисти які вбивають, гвалтують і мародерять будуть засідати в ООН і ділити світ разом з тими хто нас постійно критикує
показать весь комментарий
12.08.2025 10:12 Ответить
Зеленський повинен піти і негайно у відставку ,
так як при ньому і його
балагані у ВР , нам не виграти війни !!
показать весь комментарий
12.08.2025 10:20 Ответить
А хто натомість?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38 Ответить
суки прокляті кацапські.. Взяти не можуть то руйнують все. Хай будуть прокляті на віки всі кацапи до десятого коліна!
показать весь комментарий
12.08.2025 10:31 Ответить
досить розкачувати човен
показать весь комментарий
12.08.2025 10:53 Ответить
Човен, заповнений гімном, НЕ РОЗКАЧУЄТЬСЯ !!!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:32 Ответить
Сирський він "молодець" тому його і тримають за ошивку.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:54 Ответить
 
 