1 567 8

"Фактично, все місто під вогневим контролем РФ", - репортаж із прифронтової Костянтинівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кореспондентка Ukrainian Witness Вікторія Пінчук побувала у Костянтинівці - прифронтовому місті Донецької області, яке перебуває під загрозою оточення російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Witness.

У місті, де на початок 2022 року проживало понад 78 тисяч людей, зараз залишилися лише поодинокі мешканці.

"Фактично, все місто під вогневим контролем" російських військ, які систематично знищують його FPV-дронами та КАБами, - розповідає командир 5 штурмової сотні 49 ОШБ "Карпатська Січ" Ігор "White Jack".

Під час зйомок репортажу знімальна група потрапила під атаку дрона та ховалася у зруйнованому вокзалі.

"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ", – зазначає військовий командир, відповідаючи на питання про ймовірні цілі Росії. Він вважає, що зупинятися на Донецькій області росіяни не планують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії Костянтинівку: постраждали дві людини, пошкоджено будинки

Руїни Костянтинівки
"Життя у місті фактично паралізоване. Зруйновано критичну інфраструктуру, зокрема школу-інтернат, де люди могли набирати воду. Пересування по Костянтинівці можливе лише з 11 по 15 години. Місцевий житель Сергій, якого знімальна група зустріла у місті, розповідає, що вся молодь виїхала, залишилось лише старше населення. Дехто не евакуюється через страх мародерства", - йдеться у репортажі.

Повний репортаж доступний на YouTube-каналі Ukrainian Witness.

Автор: 

Донецька область (9268) Краматорський район (575) Костянтинівка (414)


це ІПСО, у Сирського все під контролем.
12.08.2025 09:49 Відповісти
Чому тільки у сирського? У Боневтіка Потужно-Брехливого на марафоні ми ось-ось переможемо ворога, не віддамо ні клаптика землі і вийдемо на кордони 1991 року.
12.08.2025 10:25 Відповісти
дякуемо зеленій наволочі
12.08.2025 09:53 Відповісти
***** не хочеш подякувати?
12.08.2025 10:20 Відповісти
Пуйлу розчистив дорогу до Костянтинівки і Покровська та інших міст якраз Боневтік Потужно-Брехливий і його Офіс Президента, укомплектований переважно із колишніх ригів-даунбасіт, які познімали міни, відвели наші війська із нормальних позицій, знищили ракетні програми і обкрадають армію по цей день, не побудувавши жодної надійної фортифікації. А про ракети, дрони, РЕБи тільки обіцяють.
12.08.2025 10:27 Відповісти
Коли те саме пишуть про Часів Яр і Торецьк, то це все фігня.
Ну не можна погано думати про росію. Про Україну - справа принципу.
12.08.2025 10:04 Відповісти
Зате ми не стріляємо по рашистських містах. Тому що ми не такі. Да, ми не такі тому нас нагинають і ми програємо. І минетакі скоро будемо всі в концтаборах рашистів а рашисти які вбивають, гвалтують і мародерять будуть засідати в ООН і ділити світ разом з тими хто нас постійно критикує
12.08.2025 10:12 Відповісти
Зеленський повинен піти і негайно у відставку ,
так як при ньому і його
балагані у ВР , нам не виграти війни !!
12.08.2025 10:20 Відповісти
 
 