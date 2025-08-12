"Фактично, все місто під вогневим контролем РФ", - репортаж із прифронтової Костянтинівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кореспондентка Ukrainian Witness Вікторія Пінчук побувала у Костянтинівці - прифронтовому місті Донецької області, яке перебуває під загрозою оточення російськими військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Witness.
У місті, де на початок 2022 року проживало понад 78 тисяч людей, зараз залишилися лише поодинокі мешканці.
"Фактично, все місто під вогневим контролем" російських військ, які систематично знищують його FPV-дронами та КАБами, - розповідає командир 5 штурмової сотні 49 ОШБ "Карпатська Січ" Ігор "White Jack".
Під час зйомок репортажу знімальна група потрапила під атаку дрона та ховалася у зруйнованому вокзалі.
"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ", – зазначає військовий командир, відповідаючи на питання про ймовірні цілі Росії. Він вважає, що зупинятися на Донецькій області росіяни не планують.
"Життя у місті фактично паралізоване. Зруйновано критичну інфраструктуру, зокрема школу-інтернат, де люди могли набирати воду. Пересування по Костянтинівці можливе лише з 11 по 15 години. Місцевий житель Сергій, якого знімальна група зустріла у місті, розповідає, що вся молодь виїхала, залишилось лише старше населення. Дехто не евакуюється через страх мародерства", - йдеться у репортажі.
Повний репортаж доступний на YouTube-каналі Ukrainian Witness.
