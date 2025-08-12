Сутки на Запорожье: почти 500 вражеских ударов, ранены четверо людей. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 11 августа, оккупанты нанесли 468 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 316 БпЛА-атак (преимущественно FPV), 11 авиаударов, 5 - из реактивных систем залпового огня, 136 - из артиллерийских установок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
В Пологовском районе вследствие авиационных ударов ранения получили две женщины в возрасте 54 и 76 лет. В тот же день в Беленьком от удара FPV-дрона пострадала 66-летняя местная жительница.
Сегодня утром россияне атаковали авиабомбами Приморское. Вследствие вражеской атаки ранен 68-летний мужчина. Раненому мужчине оказывается вся необходимая помощь.
Вчера под обстрелами оккупантов находились 14 населенных пунктов области - Беленькое Запорожского района, Степногорск, Плавни, Приморское Васильевского района, Гуляйполе, Малиновка, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне, Новоандреевка, Успеновка, Полтавка, Преображенка Пологовского района.
Всего в полицию поступило 24 сообщения о разрушениях - повреждены объекты инфраструктуры, частные домовладения, придомовые территории и транспортные средства граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль