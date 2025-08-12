Доба на Запоріжжі: майже 500 ворожих ударів, поранено чотирьох цивільних громадян. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 11 серпня, окупанти завдали 468 ударів по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 316 БпЛА-атак (переважно FPV), 11 авіаударів, 5 – із реактивних систем залпового вогню, 136 – з артилерійських установок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
У Пологівському районі внаслідок авіаційних ударів поранення дістали дві жінки віком 54 та 76 років. Того ж дня у Біленькому від удару FPV-дрона постраждала 66-річна місцева мешканка.
Сьогодні вранці росіяни атакували авіабомбами Приморське. Внаслідок ворожої атаки поранений 68-річний чоловік. Пораненому чоловікові надається вся необхідна допомога.
Вчора під обстрілами окупантів перебували 14 населених пунктів області – Біленьке Запорізького району, Степногірськ, Плавні, Приморське Василівського району, Гуляйполе, Малинівка, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Успенівка, Полтавка, Преображенка Пологівського району.
Загалом до поліції надійшло 24 повідомлення про руйнування - пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні домоволодіння, прибудинкові території та транспортні засоби громадян.
