Доба на Запоріжжі: майже 500 ворожих ударів, поранено чотирьох цивільних громадян. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 серпня, окупанти завдали 468 ударів по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 316 БпЛА-атак (переважно FPV), 11 авіаударів, 5 – із реактивних систем залпового вогню, 136 – з артилерійських установок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

У Пологівському районі внаслідок авіаційних ударів поранення дістали дві жінки віком 54 та 76 років. Того ж дня у Біленькому від удару FPV-дрона постраждала 66-річна місцева мешканка.



Сьогодні вранці росіяни атакували авіабомбами Приморське. Внаслідок ворожої атаки поранений 68-річний чоловік. Пораненому чоловікові надається вся необхідна допомога.

Вчора під обстрілами окупантів перебували 14 населених пунктів області – Біленьке Запорізького району, Степногірськ, Плавні, Приморське Василівського району, Гуляйполе, Малинівка, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Успенівка, Полтавка, Преображенка Пологівського району.

Загалом до поліції надійшло 24 повідомлення про руйнування - пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні домоволодіння, прибудинкові території та транспортні засоби громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23







