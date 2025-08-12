УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11604 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
169 0

Доба на Запоріжжі: майже 500 ворожих ударів, поранено чотирьох цивільних громадян. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 серпня, окупанти завдали 468 ударів по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 316 БпЛА-атак (переважно FPV), 11 авіаударів, 5 – із реактивних систем залпового вогню, 136 – з артилерійських установок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

У Пологівському районі внаслідок авіаційних ударів поранення дістали дві жінки віком 54 та 76 років. Того ж дня у Біленькому від удару FPV-дрона постраждала 66-річна місцева мешканка.

Сьогодні вранці росіяни атакували авіабомбами Приморське. Внаслідок ворожої атаки поранений 68-річний чоловік. Пораненому чоловікові надається вся необхідна допомога.

Вчора під обстрілами окупантів перебували 14 населених пунктів області – Біленьке Запорізького району, Степногірськ, Плавні, Приморське Василівського району, Гуляйполе, Малинівка, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Успенівка, Полтавка, Преображенка Пологівського району.

Загалом до поліції надійшло 24 повідомлення про руйнування - пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні домоволодіння, прибудинкові території та транспортні засоби громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23

Упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Автор: 

обстріл (30299) Запорізька область (3942) Василівський район (97) Запорізький район (214) Біленьке (10) Приморське (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 