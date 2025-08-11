Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23

До 23-х зросла кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Медична допомога знадобилася 4-річному хлопчику. У нього контузія. Лікарі надали дитині усю необхідну допомогу. Хлопчик буде на амбулаторному лікуванні", - розповів Федоров.

Нагадаємо 10 серпня російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.

