Удар РФ по Запоріжжю: чотири людини перебувають у лікарнях, один чоловік - тяжкий, - ОВА

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 серпня значно зруйновано приміщення центрального автовокзалу Запоріжжя, а також пошкоджено клініку Запорізького медичного фармацевтичного університету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

"Пошкоджені 11 багатоповерхових будинків, два приватні будинки, об’єкти інфраструктури. Крім автовокзалу і клініки ще крамнички численні, автозаправна станція. Але головне - це люди. Постраждали 20 людей, 4 з них нині перебувають у лікарнях. Троє перебувають у стані середньої тяжкості, один чоловік, 38 років - тяжкий".

Станом на 12.00, начальник ОВА Іван Федоров повідомив про 21 постраждалу.

"Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Постраждала лікуватиметься амбулаторно",- зазначив Федоров.

Загалом окупанти обстріляли область 590 разів протягом минулої доби.

"Гатили з чотирьох видів озброєння: безпілотників, які становлять близько 70% від загальної кількості обстрілів, артилерійські системи, авіація, зокрема керовані авіабомби - били ними не лише по Запоріжжю, а і по прифронтових населених пунктах, і реактивні системи залпового вогню.

Страждають насамперед прифронтові населені пункти, розташовані за 5-10-15 км від лінії бойового зіткнення", - розповів речник ОВА.

Нагадаємо, на місці знищеного автовокзалу в Запоріжжі облаштують мобільний пункт для обслуговування пасажирів. Буде розгорнуто мобільну касу, мобільну адміністрацію та мобільні укриття.