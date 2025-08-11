Удар РФ по Запорожью: четыре человека находятся в больницах, один мужчина - в тяжелом состоянии, - ОВА

В результате российского удара по Запорожью 10 августа значительно разрушено помещение центрального автовокзала Запорожья, а также повреждена клиника Запорожского медицинского фармацевтического университета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель Запорожской ОГА Александр Коваленко.

"Повреждены 11 многоэтажных домов, два частных дома, объекты инфраструктуры. Кроме автовокзала и клиники, еще лавочки многочисленные, автозаправочная станция. Но главное - это люди. Пострадали 20 человек, 4 из них сейчас находятся в больницах. Трое находятся в состоянии средней тяжести, один мужчина, 38 лет - тяжелый".

По состоянию на 12.00, начальник ОВА Иван Федоров сообщил о 21 пострадавшем.

"Сегодня к медикам обратилась 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно",- отметил Федоров.

В целом оккупанты обстреляли область 590 раз за прошедшие сутки.

"Били из четырех видов вооружения: беспилотников, которые составляют около 70% от общего количества обстрелов, артиллерийские системы, авиация, в частности управляемые авиабомбы - били ими не только по Запорожью, а и по прифронтовым населенным пунктам, и реактивные системы залпового огня.

Страдают прежде всего прифронтовые населенные пункты, расположенные в 5-10-15 км от линии боевого соприкосновения", - рассказал представитель ОВА.

Напомним, на месте уничтоженного автовокзала в Запорожье обустроят мобильный пункт для обслуживания пассажиров. Будет развернута мобильная касса, мобильная администрация и мобильные укрытия.