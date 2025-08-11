Число пострадавших вследствие удара по Запорожью возросло до 23
До 23-х возросло количество пострадавших из-за российского удара по Запорожью.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Медицинская помощь понадобилась 4-летнему мальчику. У него контузия. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь. Мальчик будет на амбулаторном лечении", - рассказал Федоров.
Напомним, 10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.
