Число пострадавших вследствие удара по Запорожью возросло до 23

Разрушенный автовокзал в Запорожье

До 23-х возросло количество пострадавших из-за российского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Медицинская помощь понадобилась 4-летнему мальчику. У него контузия. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь. Мальчик будет на амбулаторном лечении", - рассказал Федоров.

Напомним, 10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.

Читайте: Удар РФ по Запорожью: четыре человека находятся в больницах, один человек - тяжелый, - ОВА

