Хотели переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову: на Виннитчине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники задержали трех местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой вплавь через реку Днестр.

Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд, передает Цензор.НЕТ.

В Винницкой области задержали мужчин, которые вплавь хотели попасть в Молдову

Как отмечается, мужчины проигнорировали пункты пропуска и планировали самостоятельно добраться до молдавского берега. Вещи и документы они упаковали в герметичные пакеты, привязав к телу под одежду, чтобы освободить руки для заплыва и уберечь багаж от воды.

Нарушителей задержали и привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП (пересечение государственной границы вне пунктов пропуска).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 19 мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию, задержали на Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО

Винницкая область (1076) Госпогранслужба (6749) уклонисты (1034)


Ні хлопці з ЗЕленого раю так просто не втічеш....
12.08.2025 11:41 Ответить
Тю, так вони ж під мобілізацію не підпадають... Куди рвалися?
12.08.2025 11:44 Ответить
Все може змінитись.....
12.08.2025 11:46 Ответить
Є ще країни, де гроші просто так роздають
12.08.2025 11:50 Ответить
Вже практично нема.
12.08.2025 12:08 Ответить
не пощастило.....

Но, до 25 років ще є шанс.
12.08.2025 11:56 Ответить
У нас батьки одного хлопця віддали все, щоб сина в Молдову переправити. А він двинув в придністров'я і пішов по контракту до кацапів. Уже рік воює.
12.08.2025 12:03 Ответить
Може його в дитячі роки роняли головою об бетонну підлогу?
12.08.2025 12:09 Ответить
Та там і батьки- комуняки.
12.08.2025 12:11 Ответить
 
 