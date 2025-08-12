Хотели переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову: на Виннитчине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ФОТО
В Винницкой области пограничники задержали трех местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой вплавь через реку Днестр.
Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчины проигнорировали пункты пропуска и планировали самостоятельно добраться до молдавского берега. Вещи и документы они упаковали в герметичные пакеты, привязав к телу под одежду, чтобы освободить руки для заплыва и уберечь багаж от воды.
Нарушителей задержали и привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП (пересечение государственной границы вне пунктов пропуска).
