Хотели переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову: на Виннитчине задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники задержали трех местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой вплавь через реку Днестр.

Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины проигнорировали пункты пропуска и планировали самостоятельно добраться до молдавского берега. Вещи и документы они упаковали в герметичные пакеты, привязав к телу под одежду, чтобы освободить руки для заплыва и уберечь багаж от воды.

Нарушителей задержали и привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП (пересечение государственной границы вне пунктов пропуска).

