УКР
Хотіли перепливти Дністер, щоб потрапити до Молдови: на Вінниччині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники затримали трьох місцевих жителів віком від 20 до 24 років, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою вплав через річку Дністер.

Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін, передає Цензор.НЕТ.

На Вінниччині затримали чоловіків, які вплав хотіли потрапити до Молдови

Як зазначається, чоловіки проігнорували пункти пропуску та планували самостійно дістатися молдовського берега. Речі та документи вони запакували у герметичні пакети, прив’язавши до тіла під одяг, щоб звільнити руки для запливу та вберегти багаж від води.

Порушників затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (перетин державного кордону поза пунктами пропуску).

Вінницька область (1060) Держприкордонслужба ДПСУ (6313) ухилянти (1105)


+5
Ні хлопці з ЗЕленого раю так просто не втічеш....
12.08.2025 11:41 Відповісти
+2
Тю, так вони ж під мобілізацію не підпадають... Куди рвалися?
12.08.2025 11:44 Відповісти
+1
Все може змінитись.....
12.08.2025 11:46 Відповісти
Ні хлопці з ЗЕленого раю так просто не втічеш....
12.08.2025 11:41 Відповісти
Тю, так вони ж під мобілізацію не підпадають... Куди рвалися?
12.08.2025 11:44 Відповісти
Все може змінитись.....
12.08.2025 11:46 Відповісти
Є ще країни, де гроші просто так роздають
12.08.2025 11:50 Відповісти
Вже практично нема.
12.08.2025 12:08 Відповісти
не пощастило.....

Но, до 25 років ще є шанс.
12.08.2025 11:56 Відповісти
У нас батьки одного хлопця віддали все, щоб сина в Молдову переправити. А він двинув в придністров'я і пішов по контракту до кацапів. Уже рік воює.
12.08.2025 12:03 Відповісти
Може його в дитячі роки роняли головою об бетонну підлогу?
12.08.2025 12:09 Відповісти
Та там і батьки- комуняки.
12.08.2025 12:11 Відповісти
 
 