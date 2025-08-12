Хотіли перепливти Дністер, щоб потрапити до Молдови: на Вінниччині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники затримали трьох місцевих жителів віком від 20 до 24 років, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою вплав через річку Дністер.

Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіки проігнорували пункти пропуску та планували самостійно дістатися молдовського берега. Речі та документи вони запакували у герметичні пакети, прив’язавши до тіла під одяг, щоб звільнити руки для запливу та вберегти багаж від води.

Порушників затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (перетин державного кордону поза пунктами пропуску).

