1 045 10

Задымление фиксируют в районе грузового порта Запорожской АЭС, - Минэнерго. ФОТО

В районе грузового порта оккупированной Запорожской АЭС фиксируют задымление.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

В Минэнерго отметили, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.

Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента", - отметили там.

В сети также обнародовали фото пожара.

Пожар в районе грузового порта ЗАЭС Что известно
Пожар в районе грузового порта ЗАЭС Что известно

Автор: 

пожар (6018) Минэнерго (374) Запорожская АЭС (736)


+3
терміново викликайте магате з холуєм гроссі.
він розкаже, що друг доні владімір, чудовий і не треба відбирати заес!
12.08.2025 17:17 Ответить
+1
Може це кадирівці баранчика запікають ???
12.08.2025 17:15 Ответить
+1
ага.
жарять один одного, що волоси на дупі димлять.
12.08.2025 17:18 Ответить
Я знаю, що в усіх АЕС передбачена "межа" міцності в цілях безпеки. Ну, реактор витримує падіння легкомоторного літака, артилерії усіх калібрів, бомб (тут уже не знаю, скажімо до пів тони)... Питання, чому ми не б'ємо орків на ЗАЕС усім, що не несе загрозу ядерній безпеці?
12.08.2025 17:38 Ответить
А хто визначить межі тих можливостей? Он вже з Чорнобильської АЕС одні генії спробували межу міцності дослідити. А Запорізька - це трохи більше ніж ЧАЕС, м'яко кажучи.
12.08.2025 17:50 Ответить
Ковпак витримує 5,7 тонного літака. Отже можна від цього відштовхуватися. Не бить вартою великих калібрів. А от дронами станції точно не заскодиш - чому не полюють ними на орків, не розумію
12.08.2025 17:56 Ответить
В 2022 році було відео, на якому орк здалеку, сидячи в окопі, розстрілює з кулемета пускову установку С-300. Далі відбувається вибух і вогняна хвиля поглинає стрілка, який також напевно думав, що стрілянина по ракеті не несе загрозу.
Крім того, а ти не подумав, що орки можуть самі щось радіоактивне підірвати і звинуватити Україну в ядерному тероризмі ?
12.08.2025 18:00 Ответить
Це ще квіточки. Побачите що терорист ***** буде робити щоб йому ще й Київ віддали. І будьте певні Тампон віддасть аби не було ядерної катастрофі
12.08.2025 17:57 Ответить
 
 