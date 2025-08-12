Задымление фиксируют в районе грузового порта Запорожской АЭС, - Минэнерго. ФОТО
В районе грузового порта оккупированной Запорожской АЭС фиксируют задымление.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
В данное время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.
В Минэнерго отметили, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.
"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.
Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента", - отметили там.
В сети также обнародовали фото пожара.
жарять один одного, що волоси на дупі димлять.
він розкаже, що друг доні владімір, чудовий і не треба відбирати заес!
Крім того, а ти не подумав, що орки можуть самі щось радіоактивне підірвати і звинуватити Україну в ядерному тероризмі ?