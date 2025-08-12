Задымление фиксируют в районе грузового порта Запорожской АЭС, - Минэнерго. ФОТО

В районе грузового порта оккупированной Запорожской АЭС фиксируют задымление.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

В Минэнерго отметили, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.



Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента", - отметили там.

В сети также обнародовали фото пожара.





