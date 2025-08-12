УКР
Задимлення фіксують у районі вантажного порту Запорізької АЕС, - Міненерго. ФОТО

У районі вантажного порту окупованої Запорізької АЕС фіксують задимлення.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.

В Міненерго зазначили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.

Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту", - наголосили там.

У мережі також оприлюднили фото пожежі.

Пожежа в районі вантажного порту ЗАЕС Що відомо
Пожежа в районі вантажного порту ЗАЕС Що відомо

+5
терміново викликайте магате з холуєм гроссі.
він розкаже, що друг доні владімір, чудовий і не треба відбирати заес!
показати весь коментар
12.08.2025 17:17 Відповісти
+3
В 2022 році було відео, на якому орк здалеку, сидячи в окопі, розстрілює з кулемета пускову установку С-300. Далі відбувається вибух і вогняна хвиля поглинає стрілка, який також напевно думав, що стрілянина по ракеті не несе загрозу.
Крім того, а ти не подумав, що орки можуть самі щось радіоактивне підірвати і звинуватити Україну в ядерному тероризмі ?
показати весь коментар
12.08.2025 18:00 Відповісти
+1
Може це кадирівці баранчика запікають ???
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
нехилое задімление....
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
Може це кадирівці баранчика запікають ???
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
ага.
жарять один одного, що волоси на дупі димлять.
показати весь коментар
12.08.2025 17:18 Відповісти
терміново викликайте магате з холуєм гроссі.
він розкаже, що друг доні владімір, чудовий і не треба відбирати заес!
показати весь коментар
12.08.2025 17:17 Відповісти
Я знаю, що в усіх АЕС передбачена "межа" міцності в цілях безпеки. Ну, реактор витримує падіння легкомоторного літака, артилерії усіх калібрів, бомб (тут уже не знаю, скажімо до пів тони)... Питання, чому ми не б'ємо орків на ЗАЕС усім, що не несе загрозу ядерній безпеці?
показати весь коментар
12.08.2025 17:38 Відповісти
А хто визначить межі тих можливостей? Он вже з Чорнобильської АЕС одні генії спробували межу міцності дослідити. А Запорізька - це трохи більше ніж ЧАЕС, м'яко кажучи.
показати весь коментар
12.08.2025 17:50 Відповісти
Ковпак витримує 5,7 тонного літака. Отже можна від цього відштовхуватися. Не бить вартою великих калібрів. А от дронами станції точно не заскодиш - чому не полюють ними на орків, не розумію
показати весь коментар
12.08.2025 17:56 Відповісти
В 2022 році було відео, на якому орк здалеку, сидячи в окопі, розстрілює з кулемета пускову установку С-300. Далі відбувається вибух і вогняна хвиля поглинає стрілка, який також напевно думав, що стрілянина по ракеті не несе загрозу.
Крім того, а ти не подумав, що орки можуть самі щось радіоактивне підірвати і звинуватити Україну в ядерному тероризмі ?
показати весь коментар
12.08.2025 18:00 Відповісти
Слушна думка. Питання, чому Україну можуть звинуватити у ядерному тероризмі? Хіба не ***** стало ядерним терористом, коли захопило нашу станцію? Тому відповідальність тут чисто на москалях. Думаю, якби була можливість звинуватити нас в ядерному тероризмі, орки б уже давно обстріляли станцію, звинувативши ЗСУ
показати весь коментар
12.08.2025 18:25 Відповісти
Вони можуть нас робити винними у будь чому і що ?
показати весь коментар
12.08.2025 18:54 Відповісти
Це ще квіточки. Побачите що терорист ***** буде робити щоб йому ще й Київ віддали. І будьте певні Тампон віддасть аби не було ядерної катастрофі
показати весь коментар
12.08.2025 17:57 Відповісти
 
 