Задимлення фіксують у районі вантажного порту Запорізької АЕС, - Міненерго. ФОТО

У районі вантажного порту окупованої Запорізької АЕС фіксують задимлення.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.

В Міненерго зазначили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.



Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту", - наголосили там.

У мережі також оприлюднили фото пожежі.





