Задимлення фіксують у районі вантажного порту Запорізької АЕС, - Міненерго. ФОТО
У районі вантажного порту окупованої Запорізької АЕС фіксують задимлення.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.
В Міненерго зазначили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.
"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.
Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту", - наголосили там.
У мережі також оприлюднили фото пожежі.
жарять один одного, що волоси на дупі димлять.
він розкаже, що друг доні владімір, чудовий і не треба відбирати заес!
Крім того, а ти не подумав, що орки можуть самі щось радіоактивне підірвати і звинуватити Україну в ядерному тероризмі ?