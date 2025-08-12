Один человек пострадал в результате российских обстрелов Никопольщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

12 августа агрессор атаковал Никопольщину артиллерией и FPV-дронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.

"Пострадала 65-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно. Разрушена хозяйственная постройка. Побиты 4 частных дома, еще три - загорелись. Огонь спасатели потушили. Изуродованы фермерское хозяйство, автобус и авто", - говорится в сообщении.

