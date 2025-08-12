УКР
Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Нікопольщини. ФОТОрепортаж

12 серпня агресор атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

"Постраждала 65-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Зруйнована господарська споруда. Побиті 4 приватні будинки, ще три – зайнялися. Вогонь рятувальники вгамували. Понівечені фермерське господарство, автобус і авто", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
