Ворог знову атакував Дніпропетровщину: артилерією і FPV-дронами бив по Нікопольщині. Синельниківський район атакував безпілотниками. ФОТОрепортаж

До пізнього вечора та вранці агресор бив по Нікопольщині артилерією і FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Межівську громаду Синельниківського району противник атакував безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак

У Нікопольському районі від ворожих обстрілів постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач.

За уточненою інформацією, внаслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався вчора вдень, виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок.

У Синельниківському районі через атаку безпілотників загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений заклад культури.

За оновленими даними, через учорашній удар по Межівській громаді понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня. Зайнялися господарські споруди.

