6 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня 11 серпня росіяни десятки разів обстрілювали Дніпропетровську область.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше росіяни атакували Нікопольський район. Дісталося самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадам.

Обстріли Нікопольщини

Постраждали шестеро людей.

Виникли кілька пожеж. Зокрема, вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого, гараж, 3 господарські споруди.

Пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка. Понівечені 2 підприємства. Зачепило газогін, 3 легковики, ще одне авто – вщент розбите.

Читайте: 5 людей поранені через удари РФ по Нікопольщині, чоловік у важкому стані

Наслідки обстрілів Нікопольщини

По Грушівській громаді Криворізького району противник поцілив безпілотником. Там зайнялася суха трава.

БпЛА влучив і по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджений приватний будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжив бити по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини

