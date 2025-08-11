6 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня 11 серпня росіяни десятки разів обстрілювали Дніпропетровську область.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше росіяни атакували Нікопольський район. Дісталося самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадам.

Постраждали шестеро людей.

Виникли кілька пожеж. Зокрема, вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого, гараж, 3 господарські споруди.

Пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка. Понівечені 2 підприємства. Зачепило газогін, 3 легковики, ще одне авто – вщент розбите.

По Грушівській громаді Криворізького району противник поцілив безпілотником. Там зайнялася суха трава.

БпЛА влучив і по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджений приватний будинок.

