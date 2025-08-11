РУС
6 человек пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 11 августа россияне десятки раз обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего россияне атаковали Никопольский район. Досталось самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадам.

Обстрелы Никопольщины

Пострадали шесть человек.

Возникли несколько пожаров. В частности, огонь уничтожил один частный дом и крышу другого, гараж, 3 хозяйственные постройки.

Повреждены 5 домов и многоэтажка. Изуродованы 2 предприятия. Зацепило газопровод, 3 легковушки, еще одно авто - полностью разбито.

Читайте: 5 человек ранены из-за ударов РФ по Никопольщине, мужчина в тяжелом состоянии

Последствия обстрелов Никопольщины

По Грушевской громаде Криворожского района противник попал беспилотником. Там загорелась сухая трава.

БпЛА попал и по Новопавловской громаде, что на Синельниковщине. Поврежден частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжил бить по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Никопольщины

обстрел (28974) Днепропетровская область (4338) Криворожский район (174) Никопольский район (373) Синельниковский район (174) война в Украине (5618)


