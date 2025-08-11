6 человек пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 11 августа россияне десятки раз обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего россияне атаковали Никопольский район. Досталось самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадам.

Пострадали шесть человек.

Возникли несколько пожаров. В частности, огонь уничтожил один частный дом и крышу другого, гараж, 3 хозяйственные постройки.

Повреждены 5 домов и многоэтажка. Изуродованы 2 предприятия. Зацепило газопровод, 3 легковушки, еще одно авто - полностью разбито.

По Грушевской громаде Криворожского района противник попал беспилотником. Там загорелась сухая трава.

БпЛА попал и по Новопавловской громаде, что на Синельниковщине. Поврежден частный дом.

