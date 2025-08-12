Враг снова атаковал Днепропетровщину: артиллерией и FPV-дронами бил по Никопольскому району. Синельниковский район атаковали беспилотниками. ФОТОРЕПОРТАЖ
До позднего вечера и утром агрессор бил по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами. Целился по самому Никополю и Мировской громаде. Межевскую громаду Синельниковского района противник атаковал беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В Никопольском районе от вражеских обстрелов пострадала 55-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и линия электропередач.
По уточненной информации, вследствие артобстрела Марганецкой громады, произошедшего вчера днем, возник пожар. Огонь уничтожил частный дом.
В Синельниковском районе из-за атаки беспилотников загорелось здание, которое не эксплуатировалось. Повреждено учреждение культуры.
По обновленным данным, из-за вчерашнего удара по Межевской громаде изуродованы админздание, гимназия, столовая. Загорелись хозяйственные постройки.
