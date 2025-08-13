РУС
Сутки на Запорожье: под ударами - Приморское и Малиновка, ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО

68-летний мужчина получил ранения во время вражеской атаки по Васильевскому району Запорожской области. Всего в течение суток оккупанты нанесли 529 ударов по 11 населенным пунктам области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Приморскому, Белогорью и Малиновке.

381 БПЛА различной модификации (преимущественно - FPV) атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

"3 обстрела из РСЗО накрыли Малиновку и Новоданиловку", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, 139 артиллерийских ударов нанесли по территории Степногорска, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

