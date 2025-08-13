Доба на Запоріжжі: під ударами Приморське та Малинівка, поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО
68-річний чоловік отримав поранення під час ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 529 ударів по 11 населених пунктах області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському, Білогірʼю та Малинівці.
381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
"3 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Новоданилівку", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, 139 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
