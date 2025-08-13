Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 066 110 человек (+890 за сутки), 11 099 танков, 31 429 артсистем, 23 127 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 066 110 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 066 110 (+890) человек,
танков - 11 099 (+1) единиц,
боевых бронированных машин - 23 127 (+8) единиц,
артиллерийских систем - 31 429 (+23) единиц,
РСЗО - 1465 (+1) единиц,
средств ПВО - 1207 (+2) единиц,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 852 (+99) единицы,
крылатых ракет - 3558 (+2) единиц,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 58 265 (+46) единиц,
специальной техники - 3937 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
математик, тобі коли платять за цю пургу, з грошима теж найопують. перевір на калькуляторі
1. ушкодження не критичні (що навряд чи)
2. хтось не проставив циферки по халатності
3. місце враження важкодоступне, все одразу перекрили і сховали, неможливо поки отримати інформацію по результатам
81 одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Вся техніка по мінімуму, ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 066 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.