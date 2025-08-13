РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 066 110 человек (+890 за сутки), 11 099 танков, 31 429 артсистем, 23 127 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 066 110 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 066 110 (+890) человек,

танков - 11 099 (+1) единиц, 

боевых бронированных машин - 23 127 (+8) единиц, 

артиллерийских систем - 31 429 (+23) единиц, 

РСЗО - 1465 (+1) единиц, 

средств ПВО - 1207 (+2) единиц, 

самолетов - 421 (+0) единица, 

вертолетов - 340 (+0) единиц, 

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 852 (+99) единицы, 

крылатых ракет - 3558 (+2) единиц, 

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц, 

подводных лодок - 1 (+0) единица, 

автомобильной техники и автоцистерн - 58 265 (+46) единиц, 

специальной техники - 3937 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Минув 4193 день москальсько-української війни.
81 одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Вся техніка по мінімуму, ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 066 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.
13.08.2025 08:33 Ответить
13.08.2025 08:35 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.08.2025 08:05 Ответить
Все меньше і меньше.
13.08.2025 07:57 Ответить
правдиві цифри? ви маєте їх? покажіть
13.08.2025 08:23 Ответить
правдива цифра 350 осіб окупаційної армії за добу, поранені в т.ч. побачив?
13.08.2025 09:12 Ответить
глянувши на карту - вони задіяли по всьому близько 150 частин, на покровському близько 15 ( 10 %). діп стейт в поміч.
математик, тобі коли платять за цю пургу, з грошима теж найопують. перевір на калькуляторі
13.08.2025 08:45 Ответить
Можна скрін від Мадяра, де він пише, що статистика Генштабу не відповідає дійсності? Або формулу, по якій Ви апроксимуєте статистику СБС на всі сили оборони? Дякую.
13.08.2025 09:51 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
13.08.2025 07:58 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.08.2025 08:05 Ответить
Хто підскаже--що з пятьма літаками?
13.08.2025 08:19 Ответить
Чомусь не порахували, обговорювали цю тему тут, але до кінця не зрозуміло чому. Це доречі можна адресувати ботам-зрадофлам, які кожен день ниють в цій стрічці про спеціальне завищення Генштабом втрат москалів.
13.08.2025 08:40 Ответить
підозрюю три варіанти
1. ушкодження не критичні (що навряд чи)
2. хтось не проставив циферки по халатності
3. місце враження важкодоступне, все одразу перекрили і сховали, неможливо поки отримати інформацію по результатам
13.08.2025 08:49 Ответить
Думаю 1 або 3.
13.08.2025 08:50 Ответить
13.08.2025 08:33 Ответить
13.08.2025 08:35 Ответить
 
 