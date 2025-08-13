Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 066 110 человек (+890 за сутки), 11 099 танков, 31 429 артсистем, 23 127 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 066 110 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 066 110 (+890) человек,

танков - 11 099 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 23 127 (+8) единиц,

артиллерийских систем - 31 429 (+23) единиц,

РСЗО - 1465 (+1) единиц,

средств ПВО - 1207 (+2) единиц,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 852 (+99) единицы,

крылатых ракет - 3558 (+2) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 58 265 (+46) единиц,

специальной техники - 3937 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.