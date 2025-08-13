Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 066 110 осіб (+890 за добу), 11 099 танків, 31 429 артсистем, 23 127 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 066 110 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1066110 (+890) осіб

танків - 11099 (+1) од

бойових броньованих машин - 23127 (+8) од

артилерійських систем - 31429 (+23) од

РСЗВ - 1465 (+1) од

засоби ППО - 1207 (+2) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50852 (+99)

крилаті ракети - 3558 (+2)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 58265 (+46)

спеціальна техніка - 3937 (+0)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.