Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 066 110 осіб (+890 за добу), 11 099 танків, 31 429 артсистем, 23 127 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 066 110 осіб (+890 за добу), 11 099 танків, 31 429 артсистем, 23 127 бойових броньованих машин.
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 066 110 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1066110 (+890) осіб
танків - 11099 (+1) од
бойових броньованих машин - 23127 (+8) од
артилерійських систем - 31429 (+23) од
РСЗВ - 1465 (+1) од
засоби ППО - 1207 (+2) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50852 (+99)
крилаті ракети - 3558 (+2)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 58265 (+46)
спеціальна техніка - 3937 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
математик, тобі коли платять за цю пургу, з грошима теж найопують. перевір на калькуляторі
1. ушкодження не критичні (що навряд чи)
2. хтось не проставив циферки по халатності
3. місце враження важкодоступне, все одразу перекрили і сховали, неможливо поки отримати інформацію по результатам
81 одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Вся техніка по мінімуму, ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 066 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.