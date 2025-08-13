УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 066 110 осіб (+890 за добу), 11 099 танків, 31 429 артсистем, 23 127 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 066 110 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1066110 (+890) осіб

танків - 11099 (+1) од

бойових броньованих машин - 23127 (+8) од

артилерійських систем - 31429 (+23) од

РСЗВ - 1465 (+1) од

засоби ППО - 1207 (+2) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50852 (+99)

крилаті ракети - 3558 (+2)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 58265 (+46)

спеціальна техніка - 3937 (+0)

Завдано удару по тимчасовому місцю дислокації ворога в Бахмуті новим українським дроном "Прівєт-299".

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18435) Генштаб ЗС (7086) ліквідація (4339) знищення (7967)


Топ коментарі
+4
Минув 4193 день москальсько-української війни.
81 одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Вся техніка по мінімуму, ППО файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 066 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.
показати весь коментар
13.08.2025 08:33 Відповісти
+3
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.08.2025 08:05 Відповісти
+3
правдиві цифри? ви маєте їх? покажіть
показати весь коментар
13.08.2025 08:23 Відповісти
Все меньше і меньше.
показати весь коментар
13.08.2025 07:57 Відповісти
правдиві цифри? ви маєте їх? покажіть
показати весь коментар
13.08.2025 08:23 Відповісти
правдива цифра 350 осіб окупаційної армії за добу, поранені в т.ч. побачив?
показати весь коментар
13.08.2025 09:12 Відповісти
глянувши на карту - вони задіяли по всьому близько 150 частин, на покровському близько 15 ( 10 %). діп стейт в поміч.
математик, тобі коли платять за цю пургу, з грошима теж найопують. перевір на калькуляторі
показати весь коментар
13.08.2025 08:45 Відповісти
розумні люди інформацію отримують від різних джерел і роблять висновки. почитайте ТГ Мадяра, потім калькулятор в поміч і все зрозумієте.
показати весь коментар
13.08.2025 09:19 Відповісти
Загубись у мокшанських болотах, правдоруб всратий.
показати весь коментар
13.08.2025 09:27 Відповісти
ПНХ зебонутий.
показати весь коментар
13.08.2025 09:29 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
13.08.2025 07:58 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.08.2025 08:05 Відповісти
Хто підскаже--що з пятьма літаками?
показати весь коментар
13.08.2025 08:19 Відповісти
Чомусь не порахували, обговорювали цю тему тут, але до кінця не зрозуміло чому. Це доречі можна адресувати ботам-зрадофлам, які кожен день ниють в цій стрічці про спеціальне завищення Генштабом втрат москалів.
показати весь коментар
13.08.2025 08:40 Відповісти
підозрюю три варіанти
1. ушкодження не критичні (що навряд чи)
2. хтось не проставив циферки по халатності
3. місце враження важкодоступне, все одразу перекрили і сховали, неможливо поки отримати інформацію по результатам
показати весь коментар
13.08.2025 08:49 Відповісти
Думаю 1 або 3.
показати весь коментар
13.08.2025 08:50 Відповісти
13.08.2025 08:33 Відповісти
13.08.2025 08:35 Відповісти
 
 